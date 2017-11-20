Фільм про Сенцова отримав відзнаку на кінофестивалі у Будапешті

“Російський режисер Аскольд Куров отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно про права людини Verzio International в Будапешті за стрічку „Процес: Російська держава проти Олега Сенцова“”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що нагороду прийняла продюсер фільму Маша Гаврилова.

Як повідомляв УНН, Олег Сенцова направили в штрафний ізолятор через підтримку громадськості.