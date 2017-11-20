Фільм про Сенцова отримав відзнаку на кінофестивалі у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Будапешті на фестивалі документального кіно про права людини Verzio International російський режисер Аскольд Куров отримав приз глядацьких симпатій за стрічку “Процес: Російська держава проти Олега Сенцова”, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Російський режисер Аскольд Куров отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно про права людини Verzio International в Будапешті за стрічку „Процес: Російська держава проти Олега Сенцова“”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що нагороду прийняла продюсер фільму Маша Гаврилова.
Як повідомляв УНН, Олег Сенцова направили в штрафний ізолятор через підтримку громадськості.