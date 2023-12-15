ФИФА приветствует присутствие 3000 женщин на трибунах, на матче чемпионата в Иране

В столице Ирана Тегеране ограниченное количество иранских женщин было допущено на городское дерби на футбольном стадионе в четверг впервые за более чем 40 лет. Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что был в восторге от того, что 3 000 женщин смогли посмотреть футбольный матч с трибун в Иране. Об этом пишет Ouest-France, передает УНН.

В сентябре я имел удовольствие встретиться с президентом Исламской Республики Иран Эбрагимом Раисси в Нью-Йорке, где мы обсуждали развитие женского футбола в стране и присутствие женщин на стадионах. Поэтому я с большим удовольствием узнал, что 3 000 женщин посетили тегеранское дерби между ФК "Персеполис" и ФК "Эстеглал - написал Джанни Инфантино в Instagram.

Также он добавил, что прогресс достигается благодаря текущему диалогу между ФИФА и Федерацией футбола Исламской Республики Иран.

Дополнение

Ограниченное количество иранских женщин было допущено на футбольный матч в Иране впервые за более чем 40 лет. Всего на стадионе Асади было около 50 тысяч болельщиков; согласно информации газеты "Хаммихан", на поединок "Эстеглал" и "Персеполис Тегеран" женщинам раздали 3 тысячи билетов.

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Согласно информации издания Reuters, ФИФА ставила целью повлиять, чтобы группе болельщиц был предоставлен доступ на домашний матч финала Азиатской Лиги чемпионов 2018 года "Персеполис" в Тегеране.

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