ФФУ обратилась к FARE с просьбой запрета символики "ЛНР" и "ДНР"

Ранее ФФУ уже обращалась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой ДНР во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018.

Кроме того, Федерация футбола Украины выразила благодарность болельщикам, которые 19 марта также обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные институты.

Как сообщалось ранее, КДК ФФУ пожизненно дисквалифицировала ряд футболистов, выступавших в составе "ДНР".