ФФУ звернулася до FARE з проханням заборони символіки "ЛНР" і "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Федерація футболу України надіслала звернення до FARE (Football Against Racism in Europe, організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі) із проханням додати до переліку забороненої для демонстрації на футбольних матчах символіки так званих "ДНР" та "ЛНР", інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Раніше ФФУ вже зверталася до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації символіки так званої "ДНР" під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" — "Шахтар", який відбувся в Римі 13 березня 2018 року.
Окрім того, Федерація футболу України висловила подяку вболівальникам, які 19 березня також звернули увагу на цей факт та виступили з ініціативою подачі відповідної скарги до міжнародних футбольних інститутів.
Як повідомлялося раніше, КДК ФФУ довічно дискваліфікувала низку футболістів, які виступали у складі "ДНР".