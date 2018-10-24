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ФГИУ: 1,6 млрд гривен получил госбюджет за три месяца работы Единой базы отчетов об оценке

ФГИУ: 1,6 млрд гривен получил госбюджет за три месяца работы Единой базы отчетов об оценке

Киев  •  УНН

 • 8329 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. 1,6 млрд гривен составил ориентировочный размер уплаты налогов в государственный бюджет за 3 месяца работы Единой базы данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), передает УНН.

“По состоянию на 23 октября 2018 года в Единой базе данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, созданной государством в целях борьбы с тенизацией рынка недвижимости, зарегистрированы отчеты об оценке 111 302 объектов. Из них проверено нотариусами 63 575 отчетов. Проверка отчетов нотариусами косвенно свидетельствует об осуществлении сделок”, — говорится в сообщении.

Также в Фонде подсчитали, что работа Единой базы ежемесячно обеспечивает поступления в бюджет в виде налогов ориентировочно в среднем 533 млн гривен. По сравнению с первым месяцем работы Единой базы эти показатели выросли в 3,5 раза, а количество отчетов увеличилось почти в 3,8 раза.

Напомним, ранее в Фонде госимущества сообщали, что цены авторизованных электронных площадок в сфере оценки является аналогом цен “ПРОЗОРРО”.

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