FAVBET патронирует роту ударных БпЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча
Киев • УНН
FAVBET патронирует роту ударных БпЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча
При поддержке украинской компании военным передана материально-техническая помощь в размере более 14 млн грн. В FAVBET заявили, что будут участвовать в обеспечении подразделения на постоянной основе.
Фото предоставлены ротой "ФАВОРИТ"
В первый пакет помощи при поддержке FAVBET вошло более 300 наименований техники, оборудования и амуниции, в том числе:
- 7 автомобилей, среди них шесть внедорожников Nissan Navara, Nissan Pathfinder и бус Volswagen T5
- Более 100 дронов различного назначения
- Сопутствующее оборудование и расходные материалы для БпЛА: 3D-очки для FPV-дронов, аккумуляторы, приемники и усилители сигнала, полетные стеки, видеокамеры, пульты управления, запасные пропеллеры;
- Комплект амуниции и оборудования для повседневной деятельности роты: комплексы спутниковой связи Starlink, зарядные станции, обогреватели, рюкзаки, планшеты, компьютеры, модемы и т.д.
"Сегодня это один из важнейших проектов компании с точки зрения поддержки ВСУ. Наша цель - обеспечить подразделение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Мы хорошо понимаем, что это долговременное обязательство, и мы готовы поддерживать роту столько и в том объеме, как этого потребует ситуация на фронте", - комментирует президент благотворительного фонда FAVBET Foundation и основатель компании FAVBET Андрей Матюха.
"ФАВОРИТ" - обновленное подразделение ВСУ, действующее под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации ММА (UFMМА) и вице-президента профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Подразделение Дениса относится к числу так называемых "РУБАК", или рот ударных беспилотных авиационных комплексов, которые с помощью дронов проводят разведывательные и ударные миссии.
Большинство бойцов "ФАВОРИТА" - представители единоборств и других видов спорта, многие из них были знакомы еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, по словам командира, объединяет их в первую очередь не спорт, а знания военного дела, которые они получили во время регулярных тренировок и выполнения реальных задач на передовой.
До того, как возглавить "ФАВОРИТ", Денис Перч прошел путь от разведчика до командира разведывательной роты. Осенью 2022 года он участвовал в контрнаступлении в Харьковской области, а после - выполнял боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Фото предоставлены ротой "ФАВОРИТ"
"Денис - боец во всех смыслах этого слова. До войны он прилагал значительные усилия для развития ММА в Украине, теперь так же упорно работает над очищением страны от оккупантов. Мы уверены в его опыте и профессионализме воинов под его командованием", - рассказывают в FAVBET.
Поддержка роты "ФАВОРИТ" - часть системных усилий FAVBET по поддержке ВСУ и других Сил обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения при содействии компании и фонда Favbet Foundation украинская армия получила более 250 автомобилей, в том числе 53 внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов", а также более 130 дронов различных модификаций. Общая сумма помощи на сегодня составляет более 190 млн грн.
Фото предоставлены ротой "ФАВОРИТ"
FAVBET патронирует роту ударных БпЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча
FAVBET патронирует роту ударных БпЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча.
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