FAVBET патронирует роту ударных БпЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча.

При поддержке украинской компании военным передана материально-техническая помощь в размере более 14 млн грн. В FAVBET заявили, что будут участвовать в обеспечении подразделения на постоянной основе.

Фото предоставлены ротой "ФАВОРИТ"

В первый пакет помощи при поддержке FAVBET вошло более 300 наименований техники, оборудования и амуниции, в том числе:

7 автомобилей, среди них шесть внедорожников Nissan Navara, Nissan Pathfinder и бус Volswagen T5

Более 100 дронов различного назначения

Сопутствующее оборудование и расходные материалы для БпЛА: 3D-очки для FPV-дронов, аккумуляторы, приемники и усилители сигнала, полетные стеки, видеокамеры, пульты управления, запасные пропеллеры;

Комплект амуниции и оборудования для повседневной деятельности роты: комплексы спутниковой связи Starlink, зарядные станции, обогреватели, рюкзаки, планшеты, компьютеры, модемы и т.д.

"Сегодня это один из важнейших проектов компании с точки зрения поддержки ВСУ. Наша цель - обеспечить подразделение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Мы хорошо понимаем, что это долговременное обязательство, и мы готовы поддерживать роту столько и в том объеме, как этого потребует ситуация на фронте", - комментирует президент благотворительного фонда FAVBET Foundation и основатель компании FAVBET Андрей Матюха.

"ФАВОРИТ" - обновленное подразделение ВСУ, действующее под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации ММА (UFMМА) и вице-президента профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Подразделение Дениса относится к числу так называемых "РУБАК", или рот ударных беспилотных авиационных комплексов, которые с помощью дронов проводят разведывательные и ударные миссии.

Большинство бойцов "ФАВОРИТА" - представители единоборств и других видов спорта, многие из них были знакомы еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, по словам командира, объединяет их в первую очередь не спорт, а знания военного дела, которые они получили во время регулярных тренировок и выполнения реальных задач на передовой.

До того, как возглавить "ФАВОРИТ", Денис Перч прошел путь от разведчика до командира разведывательной роты. Осенью 2022 года он участвовал в контрнаступлении в Харьковской области, а после - выполнял боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Фото предоставлены ротой "ФАВОРИТ"

"Денис - боец во всех смыслах этого слова. До войны он прилагал значительные усилия для развития ММА в Украине, теперь так же упорно работает над очищением страны от оккупантов. Мы уверены в его опыте и профессионализме воинов под его командованием", - рассказывают в FAVBET.

Поддержка роты "ФАВОРИТ" - часть системных усилий FAVBET по поддержке ВСУ и других Сил обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения при содействии компании и фонда Favbet Foundation украинская армия получила более 250 автомобилей, в том числе 53 внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов", а также более 130 дронов различных модификаций. Общая сумма помощи на сегодня составляет более 190 млн грн.

Фото предоставлены ротой "ФАВОРИТ"