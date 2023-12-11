FAVBET начали сотрудничество с ОС "Центр подготовки "Видсич".

FAVBET продолжает поддерживать инициативы по развитию оборонных возможностей Украины. Украинская компания заявила о партнерстве с ОС "Центр подготовки "Видсич".

"Поддержка украинских воинов остается приоритетом FAVBET с первых дней войны. Мы постоянно увеличиваем объемы обеспечения ВСУ и активно содействуем проектам, приближающим победу. Команда "Видсичи" делает важную работу, и мы рады поддержать их усилия в сфере качественной и всесторонней подготовки наших защитников", - комментирует инициативу президент благотворительного фонда FAVBET Foundation Андрей Матюха.

Фото предоставлены ОС "Центр Подготовки "Видсич"

ОС "Центр подготовки "Видсич" занимается подготовкой граждан к участию в защите от вооруженной агрессии и проводит регулярные учебно-тренировочные мероприятия. Объединение также отстаивает интересы волонтеров, пострадавших от войны и членов семей погибших защитников Украины, занимается формированием патриотического движения.

Сообщается, что FAVBET и "Видсич" будут совместно работать над масштабированием существующих проектов и заниматься реализацией нескольких милитари-инициатив для поддержки украинских воинов.

Фото предоставлены ОС "Центр Подготовки "Видсич"

"Помощь партнеров способствует подготовке защитников, предоставляя им необходимые знания и навыки. Поддержка компании FAVBET является ярким примером социальной ответственности и помощи нашим героям. Мы уверены, что этот центр станет не только местом обучения, но и важным шагом в повышении уровня профессиональной подготовки наших военных", - говорят в ОС "Видсич".

Группа компаний Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation продолжают оказывать помощь украинской армии. С начала полномасштабной войны ВСУ получили при содействии Favbet Foundation уже более 251 авто и 130 дронов разного типа, в том числе ударного. Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн. грн.

Ранее сообщалось, что Favbet приступил к патронату роты ударных БПЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча, созданной недавно в рядах Вооруженных сил Украины. Военные подразделения получили материально-техническую помощь на 14 млн грн.