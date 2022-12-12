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Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 50 автомобилей

Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 50 автомобилей

Киев • УНН

 • 574682 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Благотворительный фонд Favbet Foundation вместе с компаниями-партнерами с начала войны передали для нужд Вооруженных Сил Украины уже 50 автомобилей для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда, передает УНН.

Детали

Только за неделю фонд передал ВСУ и Нацгвардии два внедорожника, микроавтобус, а также систему борьбы с вражескими дронами.

В частности, подразделению Национальной гвардии Украины фонд передал микроавтобус Volkswagen Transporter T5 для выполнения боевых задач на передовой в восточных областях Украины.

Вооруженные Силы Украины получили очередной внедорожник Mazda B 2500. Автомобиль уже помогает бойцам в районе Купянска Харьковской области.

Кроме того, Favbet Foundation передал личному составу батальона «Миротворец» красавец-внедорожник высокой проходимости Nissan Navara.

Также благотворительный фонд передал подразделению ВСУ уже вторую систему борьбы с вражескими дронами KVERTUS KVS G-6 украинского производства.

Напомним

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 50 автомобилей – внедорожники, кареты «скорой помощи», микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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