Фармкомпания, производящая популярное лекарство от ожирения Ozempic, планирует построить мегафабрику в Ирландии

Вучич - это путин: с такими лозунгами сербская оппозиция вышла на улицы Белграда. Полиция применила слезоточивый газ

Тысячи людей протестовали в Белграде, требуя отмены выборов, которые были признаны фальсифицированными; полиция применила слезоточивый газ на фоне напряженности.