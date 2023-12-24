Фармкомпания, производящая популярное лекарство от ожирения Ozempic, планирует построить мегафабрику в Ирландии
Киев • УНН
Компания Novo Nordisk планирует построить в Ирландии мегафабрику по производству лекарств от ожирения, чтобы создать 1100 рабочих мест и увеличить производственные мощности.
Novo Nordisk A/S, датский производитель популярных лекарств, используемых при лечении ожирения Ozempic и Wegovy, планирует построить "мегапроизводственный комплекс" за пределами Дублина в Ирландии, чтобы удовлетворить растущий спрос. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.
Фармацевтический гигант подал заявку на строительство кампуса площадью 147 192 квадратных метра, что создаст до 1100 рабочих мест в регионе, согласно сообщению Sunday Times, в котором цитируются подробные документы, представленные вместе с заявкой на планирование.
Успех Ozempic и Wegovy превратил 100-летнюю компанию Novo Nordisk в самую ценную котирующуюся на бирже компанию Европы, чья рыночная капитализация превышает внутреннюю экономику Дании. Спрос также подверг испытанию производственные мощности компании, и ей трудно не отставать.
В отчете говорится, что инвестиции, вероятно, превысят 2 миллиарда евро (5,51 миллиарда долларов США), исходя из аналогичных разработок компании. На его завершение уйдет от 18 до 24 месяцев, и он должен быть полностью введен в эксплуатацию к 2026 году.
По данным Sunday Times, в случае одобрения проект в Дублине будет включать в себя три предприятия по производству фасовки и упаковки, складское здание, два предприятия по сборке и упаковке, административное здание и лабораторию.
Фармкомпания, производящая популярное лекарство от ожирения Ozempic, планирует построить мегафабрику в Ирландии
Компания Novo Nordisk планирует построить в Ирландии мегафабрику по производству лекарств от ожирения, чтобы создать 1100 рабочих мест и увеличить производственные мощности.
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