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Фактор Яровой: почему общественный деятель, выступавшая за изменения в системе закупок Минобороны, теперь их критикует

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 08:07  •  26378 просмотра

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В последнее время в медийном пространстве снова активизировалась известная общественная деятельница, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

Презентация и постепенный запуск работы Государственного предприятия Минобороны Украины "Государственный оператор тыла", по логике, должны были бы уменьшить градус дискуссии вокруг этой структуры, которая отныне будет заниматься нелетальными закупками для нужд украинской армии. Гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов неоднократно озвучивал, благодаря каким инструментам новое государственное предприятие собирается привлекать большее количество национальных производителей, уменьшать закупочные цены, искоренять коррупцию из процесса торгов, пишет УНН.

Детали

И очевидно, что какие-то выводы о целесообразности создания "Государственного оператора тыла" и эффективности его работы можно будет делать, когда состоятся первые закупки.

На данный же момент складывается впечатление, что некоторые лица, которые активно критиковали предыдущее руководство Минобороны уже как-то по инерции выражают недовольство действиями и новой команды оборонного ведомства.

В частности, в последнее время в медийном пространстве снова активизировалась известная общественная деятельница, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

Именно Яровая была ледоколом сокрушительной критики предыдущего министра обороны за закупки для армии, триггером которой стали яйца по 17 гривен.

Для всех в очередной раз стало очевидно, что проблемы с закупками питания для украинской армии действительно существуют, и их надо решать. Собственно, этим новая команда Минобороны и занялась, но снова нарвалась на критику.

Если проанализировать последние эфиры Яровой в одном из Youtube-каналов, то можно выделить несколько ее ключевых претензий.

Арсен Жумадилов, напомним, неоднократно говорил, что закупки продуктов питания и дальше будут происходить по каталогу из 409 наименований, который разобьют на 25 категорий товарных групп.

Яровая утверждает, что была создана рабочая группа, которая проанализировала ценовые предложения производителей хлебобулочных изделий и пришла к выводу, что при прямой закупке у производителя они, якобы, обойдутся дороже на 20-30%.

Элементарная экономическая логика подсказывает, что при закупке товара без посредничества у производителя без участия посредника нет оснований для его подорожания.

Более того, в многочисленных комментариях УНН производители разнообразных продуктов питания, в том числе и хлебобулочных изделий, практически в один голос говорили, что исключение посредников и непосредственная конкуренция между производителями приведет к уменьшению закупочных цен и экономии бюджетных средств.

Также Яровой не нравится, что ДОТ планирует разделить закупку самих продуктов и закупку услуг по их доставке.

Хотя, в контексте исключения посредников это абсолютно логичным шагом, когда производитель доставляет продукцию на распределительный центр, а логистическая компания доставляет ее к месту дислокации воинских частей.

Кроме этого, Яровая говорит, что в стоимость товаров, которые будет покупать ДОТ будет заложено 0,4% агентского вознаграждения.

Во-первых, ДОТ хоть и государственное, но предприятие, которое должно будет уплатить налог на прибыль и дивиденды государству.  Во-вторых, потолок доходов определен на уровне 250 миллионов в год, то есть при больших объемах закупок размер агентского вознаграждения будет уменьшаться.

Самое интересное, что в целом Яровая, фактически сама себе противоречит. Человек в разгар полномасштабной войны пошел, в определенной степени справедливым, крестовым походом на Минобороны, чтобы избавиться от определенных негативных явлений.  А теперь обвиняет новую команду оборонного ведомства в том, что та во время войны хочет через колено сломать систему и выстроить новую, а так не бывает, и по мнению Яровой, это плохая история.

После назначения Рустема Умерова министром обороны появились слухи, что Яровая может стать его заместителем по вопросам тылового обеспечения и государственных закупок.

Должность она так и не получила. Слухи не подтвердила, но, но и фактически не опровергла.

Может именно этим и вызваны критика и скепсис Яровой????

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Фактор Ярової: чому громадська діячка, яка виступала за зміни в системі закупівель Міноборони, тепер їх критикує
The Yarovaya Factor: Why a public figure who advocated for changes in the procurement system of the Ministry of Defense is now criticizing them
Новости по теме

Фактор Яровой: почему общественный деятель, выступавшая за изменения в системе закупок Минобороны, теперь их критикует

В последнее время в медийном пространстве снова активизировалась известная общественная деятельница, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

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