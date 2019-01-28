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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80502 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102498 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137293 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135485 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132009 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126304 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164049 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Facebook разъяснил, как будет действовать во время выборов в Украине

Facebook разъяснил, как будет действовать во время выборов в Украине

Киев  •  УНН

 • 12471 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Социальная сеть Facebook заявила 28 января, что запретит размещать в своем украинском сегменте избирательные объявления, купленные за пределами Украины во время президентской кампании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Этот шаг является частью глобальной реакции социальной сети распространения ложных уведомлений 2 миллиардов пользователей. Такие действия приветствуются официальными лицами в Киеве.

Украина в течение нескольких лет обращала внимание руководства Facebook на кампании дезинформации, поддерживаемые Москвой, включая фейковые новости, имеющих целью вызвать недоверие к нынешнему прозападному правительству, оправдать аннексию Крыма и поддержку Россией боевиков на востоке страны.

Facebook объявил также об усилиях, направленных на защиту выборов этого года в Индии, Израиле и Нигерии.

Напомним, Украина обсудила с Facebook противодействие вмешательству в выборы.

Украинские Национальные Новости

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