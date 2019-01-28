Facebook разъяснил, как будет действовать во время выборов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Социальная сеть Facebook заявила 28 января, что запретит размещать в своем украинском сегменте избирательные объявления, купленные за пределами Украины во время президентской кампании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Этот шаг является частью глобальной реакции социальной сети распространения ложных уведомлений 2 миллиардов пользователей. Такие действия приветствуются официальными лицами в Киеве.
Украина в течение нескольких лет обращала внимание руководства Facebook на кампании дезинформации, поддерживаемые Москвой, включая фейковые новости, имеющих целью вызвать недоверие к нынешнему прозападному правительству, оправдать аннексию Крыма и поддержку Россией боевиков на востоке страны.
Facebook объявил также об усилиях, направленных на защиту выборов этого года в Индии, Израиле и Нигерии.
Напомним, Украина обсудила с Facebook противодействие вмешательству в выборы.