Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Стокгольме

Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.

Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.

Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.