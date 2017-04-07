Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мэр Парижа сообщила, что в знак сочувствия жертвам и пострадавшим во время сегодняшнего теракта в Стокгольме в полночь будет отключено освещение Эйфелевой башни, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.
Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.
Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.