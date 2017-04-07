Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Стокгольме

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44540 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103408 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117482 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117164 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112935 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104552 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154183 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Стокгольме

Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Стокгольме

Киев  •  УНН

 • 10854 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мэр Парижа сообщила, что в знак сочувствия жертвам и пострадавшим во время сегодняшнего теракта в Стокгольме в полночь будет отключено освещение Эйфелевой башни, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.

Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.

Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.

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