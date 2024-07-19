17 июля в Киеве (Academy DTEK) в рамках традиционного ежегодного HR Wisdom Summit состоялось награждение лучших работодателей Украины.

Сеть магазинов EVA вошла в перечень 50 победителей рейтинга, составленного изданием «ТОП 100. Рейтинги крупнейших», которых определило экспертное жюри. В нем представлены компании из разных отраслей: ритейл, банковское дело, телекоммуникации, IT, логистика и перевозки, фармацевтика, металлургия и др. Это - признанные отраслевые лидеры, которые не просто занимаются рабочими местами, а создают настоящие места силы, активно строят и продвигают свой мощный бренд работодателя.

Редколлегия журнала «ТОП 100. Рейтинги крупнейших» и делового портала delo.ua также присудила некоторым участникам награды в отдельных номинациях, отметив компании за лучшую корпоративную культуру, лучшие программы по благосостоянию персонала, лучший антикризисный HR-менеджмент, лучшие корпоративные образовательные программы и программы по сохранению ментального здоровья и т.д. EVA получила награду в специальной номинации «Эффективные решения в управлении».

На мероприятии компанию представляла HRD сети EVA Инна Печерица, которая посвятила свое выступление на HR Wisdom Summit открытию магазина нового формата EVA BEAUTY. Она рассказала, что открывая его, HR-направление отказалось от стандартного пути - выбрать лучших работников розницы и запустить с ними новый формат. «Мы сознательно решили поломать стандартные схемы работы с персоналом и сделать что-то новое. Например, отошли от поиска людей, которые имели бы опыт работы с товарами в нашей сфере», - отметила Инна Печерица. Вместо этого предпочтение отдали нестандартным личностям, которые проявляют креативный подход в работе. Ради того, чтобы раскрыть потенциал этих сотрудников, в новом формате отказались от жестких стандартов обслуживания, присущих обычным магазинам EVA.

«Мы понимали, что даже если мы создадим новые стандарты обслуживания, эти люди не смогут работать по ним. Они просто настолько свободны, что в таком формате управлять ими невозможно. Поэтому мы дали им больше свободы, отметив лишь, что клиент должен в любом случае чувствовать их сервисность и экспертность», - пояснила HRD. Инна Печерица также отметила, что работать в такой коммуникации с персоналом пока непросто, но компания видит в этом возможность развития для себя и своего подхода.

«В умении нестандартно решать нестандартные задачи заключается, по крайней мере в определенной степени, секрет нашей управленческой эффективности. Поэтому считаю, что специальная награда, которую мы получили, на сто процентов соответствует сути проекта EVA BEAUTY, который сейчас для нас - одно из больших достижений. А еще, на фоне непростой ситуации на рынке труда, которую мы, как крупный работодатель, конечно, тоже чувствуем, хотелось просто поделиться с гостями мероприятия чем-то позитивным, жизнеутверждающим и вдохновляющим. Думаю, что нам удалось», - поделилась после мероприятия HRD сети магазинов EVA.