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"Этот зал не является храмом": в Киево-Печерской лавре прокомментировали съемки шоу Клопотенко в Трапезной палате

"Этот зал не является храмом": в Киево-Печерской лавре прокомментировали съемки шоу Клопотенко в Трапезной палате

Киев  •  УНН

 • 4408 просмотра

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В Трапезной палате Киево-Печерской лавры снимали кулинарное шоу Евгения Клопотенко, что вызвало общественный резонанс. Руководство Лавры объяснило, что помещение не является храмом и всегда использовалось для культурных мероприятий.

Кулинарное шоу шеф-повара Евгения Клопотенко снимали в Трапезной палате Киево-Печерской лавры, которая является исторической частью архитектурного комплекса. Этот зал не является храмом и всегда использовался для проведения торжеств: духовных, культурных и образовательных. Об этом заявил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает УНН.

"В последнее время в публичном пространстве начали распространяться противоречивые высказывания относительно благотворительного мероприятия, организованного командой проекта Реальная История для популяризации украинской рождественской традиции. В рамках события проводилась съемка социального проекта 1+1 Здійсни Мрію, который воплощает мечты детей погибших воинов", - написал Остапенко.

Он отметил, что необходимо разъяснить ситуацию, чтобы избежать недоразумений.

"Во-первых, хотим подчеркнуть: мероприятие проходило в Трапезной палате, которая является исторической частью архитектурного комплекса и с момента своего основания в конце XIX века служила местом общей трапезы. Этот зал не является храмом и всегда использовался для проведения торжеств: духовных, культурных и образовательных.  Это полностью соответствует действующему законодательству и требованиям эксплуатации памятников истории и культуры, а также никоим образом не вредит живописи XX века", - отметил Остапенко.

Остапенко заявил, что в Лавре сожалеют, что это событие вызвало недоразумение и могло задеть религиозные чувства верующих.

"Киево-Печерская Лавра является сакральным местом для каждого украинца, и мы всегда стремимся соблюдать баланс между сохранением духовного наследия и его популяризацией. Во-вторых, россия и пророссийские силы системно используют Лавру в своей пропаганде и ИПСО для разжигания споров и раскола среди украинцев. Мы призываем всех проверять информацию, а также быть внимательными к провокациям, которые часто распространяются врагом", - заявил  Остапенко.

Он отметил, что администрация Заповедника всегда готова к открытому диалогу и продолжит работать над тем, чтобы это сакральное пространство оставалось местом духовного единения, сохранения исторического наследия и культурного обогащения.

Контекст

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко отснял эпизод кулинарного шоу в Киево-Печерской Лавре, чем навлек на себя волну хейта.

Адвокат Никита Чекман заявил, что представители УПЦ МП обратились к правоохранителям из-за записи шоу в Трапезном храме Лавры.

Клопотенко извинился и заявил, что  всегда готов признавать свои ошибки.

"Поэтому мои искренние извинения всем истинно верующим украинцам чьи чувства я задел", - написал он в Instagram.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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