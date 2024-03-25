"Это военные преступления": глава дипломатии ЕС осудил атаки рф на Украину, нацеленные на гражданских и энергетическую инфраструктуру

ЕС осудил неоднократные атаки России на Украину на этой неделе, осуществленные, в частности, на энергетическую инфраструктуру, которые лишают граждан основных коммунальных услуг, таких как электроснабжение и отопление. Это военные преступления, заявил в понедельник Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

ЕС осуждает неоднократные атаки на Украину за последнюю неделю. россия использовала около 190 ракет, чтобы целиться в гражданское население и разрушать энергетическую инфраструктуру, а также лишить рядовых граждан базовых систем электроснабжения и отопления. Это военные преступления - написал глава дипломатии ЕС в X.

Дополнение

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что за последние пять дней россия запустила сотни ракет и беспилотников против Украины. Она на фоне этого призвала не медлить с военной помощью для Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на прошлой неделе, российские войска применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб.

25 марта Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней. В ВС ВСУ сообщали об уничтожении двух баллистических ракет, которые враг выпустил из оккупированного Крыма. По данным руководителя ЦПД при СНБО, во время сегодняшней атаки на Киев россияне использовали ракету "Циркон".