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Эскалация между Сербией и Косово: события прокомментировала Россия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Действия, как заявили в Москве, “приштинских стратегов” не получают должной реакции Брюсселя и Вашингтона, нужно предпринять “энергичный нажим” на администрацию в Приштине для деэскалации ситуации на севере Косово. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пишет УНН.

Детали

Комментируя напряженность между Косово и Сербией, нарастающую с 20 сентября, “спровоцированную действиями косовоалбанских властей”, дипломат заявила, что “действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются”.

Москва с тревогой фиксирует нарастание напряженности на севере Косова, ситуация в крае развивается по сценарию “от плохого к худшему”. “С тревогой фиксируем нарастание напряженности в Косове, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей. Начиная с 20 сентября Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии, — говорится в комментарии. — Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы. Сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему”.

Захарова заявила, что Сообщество сербских муниципалитетов Косова, создание которого задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов сербов в крае, остается на бумаге якобы из-за саботажа Приштины, “взявшей курс на то, чтобы установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского “государства”. “На деле это означает еще одну волну выдавливания сербов из края”, — сказала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что “действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются”.

“Еще раз подчеркиваем: натовские Силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косова и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту”, — заключила Захарова.

Контекст: что происходит между Сербией и Косово?

Очередной конфликт между властями частично признанного Косово и сербами, проживающими в его северной части, начался 20 сентября, когда власти распорядились не пропускать на косовскую территорию автомобили с сербскими номерами. По новым правилам все владельцы таких автомобилей должны при въезде в Косово ставить временные косовские номера, действующие два месяца, при этом уплатив пошлину в пять евро.

Власти Косово объяснили свои действия принципом взаимности — Сербия, не признающая независимость Косово, не признает и автомобильные номера, выданные косовскими властями, поэтому для въезда в Сербию с 2008 года автовладельцы из Косово должны получать временные номера на два месяца и платить за это пошлину.

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В ответ на новые правила проживающие в северной части Косова этнические сербы устроили акцию протеста, заблокировав грузовиками два главных пограничных перехода на границе Косово и Сербии — Ярине и Брняк. Власти стянули в регион подразделения спецназа и попытались разогнать протестующих слезоточивым газом, однако этого сделать не удалось, и акция продолжается до сих пор. 22 сентября премьер-министр Косово Альбин Курти предложил Сербии на взаимной основе признать автомобильные номера, однако ответа не последовало.

Обе стороны начали обвинять друг друга в эскалации конфликта. 23 сентября сербские СМИ написали, что косовские полицейские около одного из КПП избили трех сербов (власти Косово инцидент отрицали), после чего войска Сербии были приведены в полную боевую готовность. 25 сентября истребители ВВС Сербии провели патрулирование на границе с Косово. В тот же день власти Косово заявили, что неизвестные подожгли неподалеку от границы два отделения министерства внутренних дел, подчеркнув, что эти эпизоды “показывают, что бы происходило на приграничных пунктах, если бы там не дежурил спецназ”.

ЕС и НАТО потребовали от Косова вывести спецназ, а от сербов — снять блокаду границы. Вечером 26 сентября уже сама Сербия выступила с требованиями к НАТО — президент страны Александр Вучич заявил, что Белград ждет вмешательства альянса в течение 24 часов, заявив, что “если НАТО не отреагирует, отреагирует Сербия”. Впрочем, он оговорился, что “реакция” Белграда возможна, только если в Косове начнутся погромы сербского населения. Через несколько часов после этого на пограничном пункте Ярине были замечены военнослужащие KFOR. В сопутствующем заявлении организации подчеркивалось, что она “внимательно следит за безопасностью в Косове” и “увеличит число регулярных патрулей”.

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