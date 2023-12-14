"ЕС", "Самопомощь" и "Голос" помогают Садовому забрать у громады землю в центре Львова
Киев • УНН
Вопреки требованиям местных жителей и игнорируя потребности военных
14 декабря на сессии Львовского городского совета депутаты от фракций "Европейская Солидарность", "Самопомощь" и "Голос" собираются без аукциона отдать земельный участок в центре города под застройку отеля - вопреки требованиям местных жителей. Об этом свидетельствуют их комментарии и попытки избежать этой темы при общении с журналистами канала "Говорит Большой Львов".
Речь идет о земельном участке площадью 18 соток, на котором местная громада хочет получить современную парковку, которых критически не хватает в центре Львова. Поэтому жители в судах двух инстанций уже доказали неправомерность изменений в генеральном плане, которые сделала мэрия, чтобы продать эту землю под застройку. Несмотря на это, на сессию горсовета этот вопрос все равно идет, хотя в дальнейшем это решение может быть признано незаконным.
Отдельно местных жителей возмущает тот факт, что продажа состоится без аукциона, а это гарантия заниженной цены. По оценкам экспертов по недвижимости, этот земельный участок в центре города стоит от 10 млн грн, а на аукционе стоимость может только расти.
Местные жители, вместе с военными, обратились к депутатам Львовского городского совета с требованием провести аукцион, ведь на деньги от продажи можно приобрести минимум 500 FPV-дронов для ВСУ.
Отдельно на эту ситуацию может обратить внимание НАБУ. Продажа земли без аукциона городскими властями соглашается для ООО "Ательер", которое связано с друзьями городского головы Львова Садового - одним из основателей холдинга iFest Назаром Купибидой и владельцем "Галнафтогаз" Виталием Антоновым. Это не первый факт возможных злоупотреблений городских властей Львова в пользу связанных с мэром Садовым лиц.
"ЕС", "Самопомощь" и "Голос" помогают Садовому забрать у громады землю в центре Львова
Вопреки требованиям местных жителей и игнорируя потребности военных.
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