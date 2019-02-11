Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. По состоянию на 11 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 45-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 79-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 3 035 МВт, ХАЭС - 1 015 МВт", - говорится в сообщении.
Через системные ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.
В "Энергоатоме" добавили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
За прошедшие сутки, 10 февраля, станциями выработано 282,49 млн кВт-ч электроэнергии.
Напомним, по состоянию на 7 февраля в работе находились 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, которыми произведено в сутки, 282,63 млн кВт-ч электроэнергии.