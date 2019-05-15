Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 49237 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 74025 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 90310 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100423 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124110 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111901 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137962 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144689 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130161 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130215 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 14595 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на 15 мая в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 64-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 70-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 58-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 172-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 910 МВт, РАЭС - 2780 МВт, ЮУАЭС - 1 950 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Отмечается, за минувшие сутки, 14 мая, станциями выработано 232,54 млн кВт-ч электроэнергии.

В "Энергоатоме" добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 11 мая, на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" произошел пожар.

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