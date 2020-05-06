Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 189,92 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"6 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- Энергоблок №2 Запорожской АЭС с 21 апреля 2020 года отключен от энергосети и выведен в резерв.
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 139-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 6-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 1985 МВт, РАЭС - 2540 МВт, ЮУАЭС - 1 500 МВт, ХАЭС - 1 860 МВт.
"За прошедшие сутки, 5 мая, станциями выработано 189,92 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 36,80 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.