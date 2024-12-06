Электронное направление на ВЛК появится в "Резерв+" до конца февраля 2025 года - Минобороны
Киев • УНН
До конца февраля 2025 года в приложении "Резерв+" появится возможность получать электронные направления на ВЛК. Процедуру медосмотра разделят на два этапа и позволят проходить в гражданских учреждениях.
Направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) можно будет получать через приложение "Резерв+" до конца февраля 2025 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
На первом этапе реформы мы внедрим электронные направления на ВЛК, которые можно будет получить просто в телефоне, без необходимости посещать ТЦК. Это будет реализовано до конца февраля,
По ее словам, Министерство обороны будет постепенно масштабировать эту реформу. В будущем военнообязанные смогут проходить медицинское освидетельствование в любом гражданском учреждении по своему выбору.
Процедура ВЛК будет разделена на два этапа: медицинский осмотр в гражданских учреждениях и административную часть, которую будет осуществлять система Минобороны. Такой подход сделает процесс децентрализованным, автономным, цифровизированным и удобным для военных, а также значительно снизит коррупционные риски,
Напомним
Минобороны прорабатывает возможность добавить функцию отслеживания повесток в приложении "Резерв+". Техническая реализация не сложная, сейчас оцениваются нормативные аспекты и ожидается поддержка правительства.