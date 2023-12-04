Экстремальные погодные явления в Европе случаются все чаще и это становится вызовом в области здравоохранения - директор Европейского бюро ВОЗ
Киев • УНН
ВОЗ призывает правительства продолжать борьбу с климатической угрозой, которая также является серьезным вызовом в области здравоохранения. По данным ВОЗ, только в прошлом году в Европе жара стала причиной гибели 62 тысяч человек.
Только за год ВОЗ зафиксировала в европейском регионе 62 тысячи смертей из-за жары, поэтому необходимы согласованные действия стран по борьбе с изменением климата. Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Ганса Генри П. Клюге на COP28 в Дубае, пишет УНН.
Детали
В заявлении говорится, что климатические изменения являются также и кризисом в сфере здравоохранения. Отмечается, что только в европейском регионе количество экстремальных погодных явлений увеличилось в 5 раз за последние десятилетия. Указывается также, что 62 тысячи смертей в прошлом году года были связаны с волнами жары в 35 странах европейского региона.
В связи с этим ВОЗ призывает правительства разработать план действий и взять на себя определенные политические обязательства. В качестве примера приводится Будапештская декларация, содержащая программу действий по решению проблем здравоохранения, связанных с изменением климата, загрязнением окружающей среды и потерей биоразнообразия, а также призывает к усилению профилактики, реагирования и устойчивости.
Вторым шагом называется установление партнерских отношений для стимулирования изменений и действий в странах. Подобный механизм ВОЗ использует в работе новой трансатлантической инициативы по диалогу на высоком уровне по политике в области климата и здравоохранения в партнерстве между европейскими и американскими регионами.
Также он призывает страны продолжать борьбу с климатической угрозой.
Необходимо сократить выбросы во всех сферах: здравоохранения здоровья, энергетики, водоснабжения, продовольствия, городского развития, жилищного строительства и транспорта. Парниковые газы и загрязнение воздуха часто идут бок о бок, поэтому меры по смягчению последствий могут также принести значительную дополнительную пользу для здоровья за счет снижения загрязнения воздуха
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Экстремальные погодные явления в Европе случаются все чаще и это становится вызовом в области здравоохранения - директор Европейского бюро ВОЗ
ВОЗ призывает правительства продолжать борьбу с климатической угрозой, которая также является серьезным вызовом в области здравоохранения. По данным ВОЗ, только в прошлом году в Европе жара стала причиной гибели 62 тысяч человек.
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