Экстремальные погодные явления в Европе случаются все чаще и это становится вызовом в области здравоохранения - директор Европейского бюро ВОЗ

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  56196 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  60696 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  138481 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  186393 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  214086 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  198139 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  181047 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  179358 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  170000 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230543 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202627 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  32901 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  30893 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  25918 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  46674 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ekstremalnie-pogodnie-yavleniya-v-yevrope-sluchayutsya-vse-chashche-i-eto-stanovitsya-vizovom-v-oblasti-zdravookhraneniya-direktor-yevropeiskogo-byuro-voz

Экстремальные погодные явления в Европе случаются все чаще и это становится вызовом в области здравоохранения - директор Европейского бюро ВОЗ

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 09:10  •  9073 просмотра

Read in English

ВОЗ призывает правительства продолжать борьбу с климатической угрозой, которая также является серьезным вызовом в области здравоохранения. По данным ВОЗ, только в прошлом году в Европе жара стала причиной гибели 62 тысяч человек.

Только за год ВОЗ зафиксировала в европейском регионе 62 тысячи смертей из-за жары, поэтому необходимы согласованные действия стран по борьбе с изменением климата. Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Ганса Генри П. Клюге на COP28 в Дубае, пишет УНН.

Детали

В заявлении говорится, что климатические изменения являются также и кризисом в сфере здравоохранения. Отмечается, что только в европейском регионе количество экстремальных погодных явлений увеличилось в 5 раз за последние десятилетия. Указывается также, что 62 тысячи смертей в прошлом году года были связаны с волнами жары в 35 странах европейского региона.

В связи с этим ВОЗ призывает правительства разработать план действий и взять на себя определенные политические обязательства. В качестве примера приводится Будапештская декларация, содержащая программу действий по решению проблем здравоохранения, связанных с изменением климата, загрязнением окружающей среды и потерей биоразнообразия, а также призывает к усилению профилактики, реагирования и устойчивости.

Вторым шагом называется установление партнерских отношений для стимулирования изменений и действий в странах. Подобный механизм ВОЗ использует в работе новой трансатлантической инициативы по диалогу на высоком уровне по политике в области климата и здравоохранения в партнерстве между европейскими и американскими регионами.

Также он призывает страны продолжать борьбу с климатической угрозой.

Необходимо сократить выбросы во всех сферах: здравоохранения здоровья, энергетики, водоснабжения, продовольствия, городского развития, жилищного строительства и транспорта. Парниковые газы и загрязнение воздуха часто идут бок о бок, поэтому меры по смягчению последствий могут также принести значительную дополнительную пользу для здоровья за счет снижения загрязнения воздуха

- сказал Ганс Клюге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На климатическом саммите COP28 обсуждают программы поддержки нефтедобывающих стран, которые потеряют доходы во время энергетического перехода

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
Екстремальні погодні явища в Європі трапляються дедалі частіше і це стає викликом у галузі охорони здоров'я - директор Європейського бюро ВООЗ
Extreme weather events are becoming more frequent in Europe and this is becoming a public health challenge - WHO Director for Europe
Новости по теме

Экстремальные погодные явления в Европе случаются все чаще и это становится вызовом в области здравоохранения - директор Европейского бюро ВОЗ

ВОЗ призывает правительства продолжать борьбу с климатической угрозой, которая также является серьезным вызовом в области здравоохранения. По данным ВОЗ, только в прошлом году в Европе жара стала причиной гибели 62 тысяч человек.

Новости Мира •   •  9073 просмотра
Экстремальные погодные явления в Европе случаются все чаще и это становится вызовом в области здравоохранения - директор Европейского бюро ВОЗ

Встреча Лукашенко и главы КНР Си Цзиньпина длилась втрое дольше запланированного времени: детали

Встреча президента Китая Си Цзиньпина с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине длилась более трех часов, была посвящена стратегическому партнерству и завершилась обменом подарками.

Политика •   •  11726 просмотра
Встреча Лукашенко и главы КНР Си Цзиньпина длилась втрое дольше запланированного времени: детали

Силы обороны получили еще 5 тысяч FPV-дронов от операции "Единство"

Силы обороны Украины получили еще 5000 беспилотников FPV с боеприпасами в рамках операции "Единство", в дополнение к начальной партии в 3000 единиц, которая должна достичь общего количества в 10 000 беспилотников.

Война •   •  14689 просмотра
Силы обороны получили еще 5 тысяч FPV-дронов от операции "Единство"

Первые 30 украинских команд представили инновации для гуманитарного разминирования

Около 30 украинских команд разработчиков представили свои устройства и идеи для участия в акселерационной программе, направленной на инновационные решения по гуманитарному разминированию.

Общество •   •  14680 просмотра
Первые 30 украинских команд представили инновации для гуманитарного разминирования

На россии упал вертолет Ми-2 во время облета нефтепровода - росСМИ

Вертолет Ми-2 разбился в российском ставропольском крае из-за отказа двигателя во время пролета над нефтепроводом; оба пилота остались невредимыми.

Новости Мира •   •  10038 просмотра
На россии упал вертолет Ми-2 во время облета нефтепровода - росСМИ

На Киевщине столкнулись грузовик, легковушка и автобус: трое пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Ковель с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса три человека получили ранения и были госпитализированы.

Криминал и ЧП •   •  11145 просмотра
На Киевщине столкнулись грузовик, легковушка и автобус: трое пострадавших

650 грузовиков в очереди на границе со стороны Словакии из-за блокады дальнобойщиков

Блокада словацких дальнобойщиков привела к тому, что 650 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе, в дополнение к очередям со стороны Польши. Ситуация влияет на пограничное движение с Венгрией, но обычный поток сохраняется

Общество •   •  15076 просмотра
650 грузовиков в очереди на границе со стороны Словакии из-за блокады дальнобойщиков

Китай утверждает, что боевой корабль США "незаконно" вошел в воды вблизи спорной Второй мели Томаса

Китай обвинил американский военный корабль в незаконном вхождении в спорные воды Южно-Китайского моря вблизи Второй мели Томаса, что привело к эскалации региональной напряженности.

Новости Мира •   •  10279 просмотра
Китай утверждает, что боевой корабль США "незаконно" вошел в воды вблизи спорной Второй мели Томаса

134 населенных пункта в трех областях Украины без света из-за непогоды

Непогода оставила без света 134 населенных пункта в трех областях Украины; бригады работают над восстановлением.

Общество •   •  12318 просмотра
134 населенных пункта в трех областях Украины без света из-за непогоды

США указывают на Иран после нападения на корабли в Красном море и обещают ответ

США обвинили Иран в санкционировании нападения хуситов на американский эсминец и коммерческие суда в Красном море и рассматривают возможность скоординированного международного ответа. Атаки поставили под угрозу морскую безопасность и международную торговлю, а американские военные в целях самообороны сбили беспилотники.

Новости Мира •   •  10895 просмотра
США указывают на Иран после нападения на корабли в Красном море и обещают ответ