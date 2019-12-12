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Экс-чиновникам Черноморского пароходства объявили подозрение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении експосадовцям ГСК "Черноморское морское пароходство" за противоправное завладение имуществом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"В среду, 11 декабря, (экс-чиновникам ГСК "Черноморское морское пароходство" - ред.) было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате противоправных действий подозреваемых интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов.

"Во время проведения комплекса процессуальных мер... удалось установить, каким образом были выведены активы совместного предприятия "Лотос" (СП), одним из учредителей которого является госкомпания "Черноморское морское пароходство", и преступную деятельность должностных лиц, которые непосредственно организовали "схему" по хищению средств", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что, чтобы скрыть свою противозаконную деятельность и избежать ответственности, они разорвали все контакты с руководством ГСК, а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП "Лотос". Однако, полицейские установили место нахождения должностных лиц и нашли якобы утраченную документацию, а также "черновые" записи.

"С целью установления всех лиц, причастных к преступлению, украинские полицейские плодотворно сотрудничают с коллегами из Республики Вьетнам в рамках международной помощи", - отмечается в сообщении.

Напомним, установлена схема хищения средств ГСК "Черноморское морское пароходство" и пути вывода ее активов в оффшоры.

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