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Эксперты считают, что в Европу радиоактивное облако пришло не из России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинские эксперты проводят собственное расследование по установлению возможной причины повышения радиационного фона над Европой. Об этом сообщает пресс-служба независимого информационно-аналитического центра по вопросам ядерной энергетики EUAXIS, пердае УНН.

Председатель мониторинговой миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) по радиологическим аспектам Александр Коноплев подтвердил, что проводится собственное расследование по установлению причин появления рутения-106.

"Теперь мы можем говорить, что где-то произошел локальный концентрированный выброс радиоактивных веществ. Установить точное место и причины - актуальный вопрос. Для этого задействовали силы группы быстрого реагирования: проводятся выезды в точки возможного выброса на территории Украины и проводятся измерения. Повышенный радиационный фон фиксируется в Шостке (Сумская область) и Калиновке (Винницкая область), но измерения не показали там рутения", - заявил Александр Коноплев.

По его словам, говорить о том, что российские предприятия стали источником радиоактивного рутения - "спекуляция", ибо, согласно наблюдениям МАГАТЭ, на территории РФ сначала наблюдалась низкая концентрация вещества.

В настоящее время, повышенный радиационный фон зафиксирован и на территории Украины, отметили в EUAXIS.

Напомним, над странами Европы в последнюю неделю сентября прошло радиоактивно загрязненное облако, что вероятно могло возникнуть из-за утечки рутения-106 на территории России или Казахстана.

Как отметил Александр Коноплев, наибольшее количество радиоактивного изотопа приборы зафиксировали в воздухе, меньше - в почве и водоемах. По мнению эксперта, это свидетельство того, что "загрязнение носит воздушный характер и выброс произошел в атмосфере".

"Пока нельзя исключать, что произошла авария спутника. Это подходит под предполагаемые характеристики загрязнения: локальный концентрированный выброс над поверхностью земли", - отметил А.Конопльов.

Согласно данным, обнародованным EUAXIS, основная версия происхождения рутения-106 - утечка на объекте по переработке ядерного топлива или на объекте медицинского профиля, где используют радиоизотопы.

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