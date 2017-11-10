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Експерти вважають, що до Європи радіоактивна хмара прийшла не з Росії

Експерти вважають, що до Європи радіоактивна хмара прийшла не з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українські експерти проводять власне розслідування зі встановлення можливої причини підвищення радіаційного фону над Європою. Про це повідомляє прес-служба незалежного інформаційно-аналітичного центру з питань ядерної енергетики EUAXIS, пердає УНН.

Голова моніторингової місії МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) по радіологічними аспектам Олександр Конопльов підтвердив, що проводиться власне розслідування щодо встановлення причин появи рутенію-106.

"Тепер ми можемо говорити, що десь стався локальний концентрований викид радіоактивних речовин. Встановити точне місце та причини - найактуальніше питання. Для цього задіяли сили групи швидкого реагування: проводяться виїзди в точки можливого викиду на території України та проводяться виміри. Підвищений радіаційний фон фіксується в Шостці (Сумська область) та Калинівці (Вінницька область), але виміри не показали там рутенію", - заявив Олександр Конопльов.

За його словами, говорити про те, що російські підприємства стали джерелом радіоактивного рутенію – "спекуляція", бо, згідно зі спостереженнями МАГАТЕ , на території РФ спочатку спостерігалась низька концентрація речовини.

На даний час, підвищений радіаційний фон зафіксований і на території України, зазначили в EUAXIS.

Нагадаємо, над країнами Європи в останній тиждень вересня пройшла радіоактивно забруднена хмара, яка ймовірно могла виникнути через витік рутенію-106 на території Росії або Казахстану.

Як зазначив Олександр Конопльов, найбільшу кількість радіоактивного ізотопу прилади зафіксували в повітрі, меншу - в ґрунті та водоймах. На думку експерта, це свідчення того, що "забруднення носить повітряний характер та викид стався в атмосфері".

"Поки не можна виключати, що сталася аварія супутника. Це підходить під передбачувані характеристики забруднення: локальний концентрований викид над поверхнею землі", - зазначив О.Конопльов.

Згідно даних, оприлюднених EUAXIS, основна версія походження рутенію-106 - витік на об'єкті з переробки ядерного палива або на об'єкті медичного профілю, де використовують радіоізотопи.

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