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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 35085 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 21421 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 35639 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 48347 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 107478 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Эксперты назвали среднюю стоимость жилья в Киеве в ноябре

Эксперты назвали среднюю стоимость жилья в Киеве в ноябре

Киев  •  УНН

 • 15912 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 25 ноября в Киеве средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 32 605 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на статистические данные специализированного ресурса Domik.ua.

Средняя цена в долларовом выражении составляет 1211 долларов за квадратный метр. При этом, по данным аналитиков, начиная с октября наблюдается некоторый рост стоимости жилья. Так в начале октября средняя стоимость квадратного метра жилья в столице составляла 1184 долл.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более 60-летнюю историю работы. Кроме того "Киевгорстрой" имеет несколько партнерских кредитных программ. "От мечты - к действиям" с ОАО "Кристалбанк", заем в которой начинается с 5% годовых, и с АБ "Укргазбанк", в котором можно оформить кредит от 7% годовых.

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