Эксперты назвали среднюю стоимость жилья в Киеве в ноябре

Средняя цена в долларовом выражении составляет 1211 долларов за квадратный метр. При этом, по данным аналитиков, начиная с октября наблюдается некоторый рост стоимости жилья. Так в начале октября средняя стоимость квадратного метра жилья в столице составляла 1184 долл.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более 60-летнюю историю работы. Кроме того "Киевгорстрой" имеет несколько партнерских кредитных программ. "От мечты - к действиям" с ОАО "Кристалбанк", заем в которой начинается с 5% годовых, и с АБ "Укргазбанк", в котором можно оформить кредит от 7% годовых.