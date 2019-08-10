Эксперт: в условиях войны должны существовать органы, которые осуществляют юридическое сопровождение боевых действий

"А что, у нас закончились боевые действия? Давайте тогда по логике скажем, что давайте уберем блок уголовной ответственности за совершение военных преступлений.

Мы уже сталкивались с этой проблемой в начале войны - относительно целесообразности существования органов военной юстиции. Нам нужно развивать этот орган, потому что специфика правонарушений и специфика военных в условиях боевых действий требует особого подхода - законодательного и юридического. Специфика расследования и сопровождения военной деятельности в условиях боевых действий требует наличия специальных органов расследования", - считает эксперт.

Грабовский привел пример, демонстрирующий отличие гражданской жизни от условий войны, а соответственно и различие в юридической оценке тех или иных действий.

"Пример, который я могу привести: допустим подразделение получило задачу закрепиться на окраине какого-то села и определенным образом они занимают чью-то частную собственность. Затем появляются обвинения, что вследствие этого пропали какие-то вещи и командира подразделения или солдата обвиняют в пооче частного имущества или исчезновении вещей. Такие вопросы требуют особого рассмотрения в особых условиях", - пояснил эксперт.

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Также эксперт не понимает, как гражданские правоохранительные органы будут проводить расследование непосредственно в условиях боевых действий.

"Практика мировая свидетельствует о том, что именно в период ведения боевых действий такие специальные органы, которые проводят расследование, и которые предназначены именно для юридического обеспечения боевых действий и всего, что с ними связано, они должны существовать. И это практика, которая есть в любой армии, обществе", - уверен Грабовский.

Эксперт также прокомментировал возможные причины такого заявления со стороны представителя власти. По мнению Грабовского, в основе лежит логика о том, что войны уже нет и все идет к умиротворению, а следовательно государству не нужны органы, которые присущи стране, которая воюет.

"Но последние события с гибелью военнослужащих указывают на то, что война есть, и она будет продолжаться. Я не удивлен такими заявлениями, но на сколько они имеют место для применения ... У меня есть глубокое сомнение в том, что это можно применить. Но логика нашей жизни и военного конфликта требует наличия определенных органов юридического обеспечения боевых действий", - считает эксперт.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).