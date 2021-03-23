Эксперт: украинцы ставят низкую оценку эффективности Минэкономики

КИЕВ. 23 марта. УНН. Все чаще Кабмин обвиняют в неэффективности, а в кулуарах регулярно обсуждают кандидатуры тех министров, которые могут быть заменены более профессиональными представителями отрасли. Политтехнолог Андрей Бодров рассказал УНН, почему украинцы считают неэффективной работу очень важного для страны, но противоречивого по продуктивности Минэкономики, а также почему финансово-промышленные группы в Украине имеют такую власть над министрами.