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Експерт: українці ставлять низьку оцінку ефективності Мінекономіки

Експерт: українці ставлять низьку оцінку ефективності Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Все частіше Кабмін звинувачують у неефективності, а в кулуарах регулярно обговорюють кандидатури тих міністрів, які можуть бути замінені більш професійними представниками галузі. Політтехнолог Андрій Бодров розповів УНН, чому українці вважають неефективною роботу дуже важливого для країни, але суперечливого за продуктивністю Мінекономіки, а також чому фінансово-промислові групи в Україні мають таку владу над міністрами.

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Так, експерт вважає, що дуже важко виставити оцінку продуктивності Міністерству економіки, очолюваному Ігорем Петрашко в зв’язку з відсутністю систематичності в роботі.

Цитата

“Якщо говорити про Мінекономіки, зрозуміло, що це такий інтеграційний регулюючий орган, який, по ідеї, повинен якимось чином впливати через свої законодавчі або підзаконні акти на загальний стан економіки в країні. Але при цьому прямо скажемо, що це управління не можна оцінити позитивно на поточний момент. Ті ініціативи, з якими виходило міністерство, не впливали на добробут громадян, адже українці, як будь-який нормальний виборець, оцінюють свій добробут не через телевізор, а через холодильник. Тому в даному випадку, можна говорити, що виборець, судячи з результатів багатьох соціологічних опитувань, ставить негативну оцінку діяльності Міністерства економіки”, — розповів Бодров.

Деталі

Політтехнолог також зазначив, що в роботі більшості міністерств спостерігається кадрове лобіювання фінансово-промисловими групами на керівні посади своїх людей.

“Роль фінансово-промислових груп в кадровій боротьбі істотно підвищилася просто тому що коли слабшає держава, коли воно знижує свою роль, то цю нішу заповнює олігархат... Тому ми можемо говорити, що звичайно ж на призначення впливає як зв’язок з фінансово-промисловими угрупованнями, так і якісь внутрішні домовленості на найвищих поверхах влади”, — вважає Бодров.

Доповнення

Нагадаємо, експерт розкритикувала міністра економіки Ігоря Петрашко за кадрові призначення. Серед його резонансних кадрових рішень — призначення на важливий пост з великими корупційними ризиками голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів “свою” людину Владиславу Магалецьку поза конкурсом.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко назвав міністра економіки “ніяким” і розповів про невдоволення його кандидатурою і продуктивністю серед парламентських кіл. Незважаючи на це, за словами політолога, за фігурою неефективного міністра економіки стоїть Прем’єр Денис Шмигаль, яких пов’язують близькі особисті стосунки.

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