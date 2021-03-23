Експерт: українці ставлять низьку оцінку ефективності Мінекономіки

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політтехнолог прогнозує зміни серед міністрів: до літа підтягнуть адекватні кадри

Так, експерт вважає, що дуже важко виставити оцінку продуктивності Міністерству економіки, очолюваному Ігорем Петрашко в зв’язку з відсутністю систематичності в роботі.

Цитата

“Якщо говорити про Мінекономіки, зрозуміло, що це такий інтеграційний регулюючий орган, який, по ідеї, повинен якимось чином впливати через свої законодавчі або підзаконні акти на загальний стан економіки в країні. Але при цьому прямо скажемо, що це управління не можна оцінити позитивно на поточний момент. Ті ініціативи, з якими виходило міністерство, не впливали на добробут громадян, адже українці, як будь-який нормальний виборець, оцінюють свій добробут не через телевізор, а через холодильник. Тому в даному випадку, можна говорити, що виборець, судячи з результатів багатьох соціологічних опитувань, ставить негативну оцінку діяльності Міністерства економіки”, — розповів Бодров.

Деталі

Політтехнолог також зазначив, що в роботі більшості міністерств спостерігається кадрове лобіювання фінансово-промисловими групами на керівні посади своїх людей.

“Роль фінансово-промислових груп в кадровій боротьбі істотно підвищилася просто тому що коли слабшає держава, коли воно знижує свою роль, то цю нішу заповнює олігархат... Тому ми можемо говорити, що звичайно ж на призначення впливає як зв’язок з фінансово-промисловими угрупованнями, так і якісь внутрішні домовленості на найвищих поверхах влади”, — вважає Бодров.

Доповнення

Нагадаємо, експерт розкритикувала міністра економіки Ігоря Петрашко за кадрові призначення. Серед його резонансних кадрових рішень — призначення на важливий пост з великими корупційними ризиками голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів “свою” людину Владиславу Магалецьку поза конкурсом.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко назвав міністра економіки “ніяким” і розповів про невдоволення його кандидатурою і продуктивністю серед парламентських кіл. Незважаючи на це, за словами політолога, за фігурою неефективного міністра економіки стоїть Прем’єр Денис Шмигаль, яких пов’язують близькі особисті стосунки.