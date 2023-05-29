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Эксперт раскрыл схему, по которой россияне могут приватизировать ОПЗ

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КИЕВ. 29 мая. УНН. “Одесский припортовый завод” - один из объектов так называемой “большой приватизации”, которую в ближайшее время планирует запустить Фонд госимущества. Однако, по словам экономического эксперта Алексея Куща, продавать крупные государственные предприятия во время войны нецелесообразно и экономически невыгодно. Кроме того, приватизировать ОПЗ могут пытаться россияне, которые очень заинтересованы в этом предприятии. Такое мнение он высказал в комментарии УНН.

Цитата

“Я думаю, что здесь может быть достаточно интересная ситуация, когда какие-то внутренние группы влияния у нас в Украине приобретут ОПЗ, и они будут выступать номинальными владельцами. Вот как на западе есть компании и есть так называемые номиналы – это номинальные владельцы из местного населения. Они зарабатывают свои 500 долларов в год за то, что они считаются номиналами в этих компаниях. А реальные бенефициары, которые стоят за ними на основании инвестиционных соглашений, деклараций и так далее – они не учитываются в реестрах государственных, но они и являются реальными владельцами этих компаний. Я предполагаю, что какие-то внутренние влиятельные группы, которые могут влиять на те или иные решения, могут просто за бесценок приобрести этот завод. Он реально будет приобретен за бесценок, но они будут номиналами”, - отметил Алексей Кущ.

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Детали

Эксперт отметил, что само решение выставлять ОПЗ на приватизацию во время войны является абсурдным, ведь из-за военных рисков украинские предприятия обесцениваются и становятся непривлекательными для инвесторов.

“Я думаю, что абсолютно нецелесообразное решение было принято, по приватизации. Это действительно ошибка с точки зрения приватизации таких объектов. Сегодня те же самые инвестиционные банкиры, которые работают в Украине, говорят, что рыночная стоимость, например, коммерческой недвижимости в Киеве, сегодня стремится к нулю. Из-за рисков войны. А здесь – огромное химическое предприятие в условиях войны.

Во время войны приватизировать огромный гигант химической промышленности – это абсурд с точки зрения экономики. Думаю, если бы он был в собственности тех людей, которые сегодня руководят Фондом госимущества, был в их коммерческом портфеле - они бы его никогда во время войны не продавали. Потому что это фактически за бесценок”, - добавил эксперт.

Напомним

По словам эксперта Бориса Кушнирука, ценным активом “Одесского припортового завода” является аммиакопровод, который соединяет его с российским “ТольяттиАзотом. После 24 февраля 2022 года транзит аммиака через трубу был остановлен. Однако, потенциальный покупатель может быть заинтересован в том, чтобы возобновить сотрудничество с рф, ведь завод на этом зарабатывал. 

Контекст

Глава Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил, что уже в мае может быть разблокирована так называемая “большая приватизация”. Первыми планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод "Индар", который занимается производством инсулина. С продажи этих предприятий планируют получить около 400 млн долларов.

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