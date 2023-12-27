Эксперт о призыве к ФГВФЛ передать инкассаторское авто на фронт, а не продавать с аукциона: хорошая инициатива
Киев • УНН
Владимир Цыбулько поддерживает призыв акционеров "Конкорд Банка" к ФГВФЛ передать бронированные автомобили военным для эвакуации, а не продавать их с аукциона.
Инициативу, с которой выступили акционеры банка "Конкорд" призвав Фонд гарантирования вкладов физлиц не продавать инкассаторское авто с аукциона, а передать военным - нуждается в поддержке. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Цыбулько.
"Да, инкассаторские авто они как эвакуационные мобили пригодятся. Хорошая инициатива, и ее кстати можно раскрутить на другие банки", - считает эксперт.
Он предложил несколько сценариев реализации такой инициативы.
"Если у части банков есть старые автомобили - они могут купить себе новые, а передать волонтерам старые имеющиеся, чтобы они их подтянули и передали военным. Второй путь - это условный аукцион, потому что все равно авто надо подгонять под нужды военных. Здесь можно придумать какой-то аукцион по процедуре ad hoc, и продать их за одну гривну тем фондам, которые их подтянут и отремонтируют для нужд войска. Это было бы гораздо рациональнее, потому что в принципе доверие к такой институции как ФГВФЛ у общества особо нет, и такая процедура она сняла бы всякие подозрения относительно техники и аукционов этих, кому и за сколько они имущество банков продают", - считает политолог.
Он также добавил, что акционеры "Конкорда" могли бы обратиться к волонтерскому фонду, который бы мог выступить с публичной инициативой и обратиться к ФГВФЛ.
"И если там очень жесткие процедуры прописаны - все равно аукцион через ad hoc можно провести. Такую процедуру, одноразовую, по продаже именно такой техники. Вообще надо было бы подумать, как часть техники, которая там зависла в Фонде, передать фондам волонтерским, чтобы они могли ее отремонтировать, подтянуть и передать военным. Там же и экскаваторы тоже... Надо продумать одноразовую процедуру - потому что смысла, что это там гниет годами нет никакого", - добавил Цыбулько.
Эксперт в целом поддерживает такую инициативу соучредителей банка "Конкорд".
Напомним.
Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка обратилась в Фонд гарантирования вкладов физлиц с тем, чтобы они не проводили аукцион по продаже бронированного инкассаторского авто банка, а передали это авто военным.
Банк "Конкорд" находится в управлении ФГВФЛ с момента объявления решения НБУ о ликвидации банка. Сейчас, по информации Фонда, уже идут выплаты требований 9-й очереди кредиторов (акционеры и связанные с банком лица) - это последняя очередь. На момент начала процедуры ликвидации банк был прибыльным, и для проведения всех выплат нет необходимости в продаже активов. Однако, ФГВФЛ решил провести аукцион по продаже инкассаторского авто банка. На официальном сайте Фонда гарантирования размещена информация о проведении 3 января 2024 года торгов по продаже грузового малотоннажного фургона - В Volkswagen Transporter, (специализированный с панцерованной защитой ПХСА-3, год выпуска - 2013 года). К авто также прилагаются шины, разгрузочные жилеты и защитные плиты к ним, принадлежащие банку "Конкорд".
"Мы обращаемся в Фонд с тем, чтобы и это авто было передано военным, ведь благодаря броне такие машины способны выполнять операции, связанные с подъездом непосредственно "на ноль". Благотворительность, для нашей команды, является нормой жизни. Мы рассчитываем, что Фонд прислушается к нашей просьбе и учтет потребности военных", - написала Елена Соседка.
Она также добавила, что акционеры банка готовы на уменьшение причитающихся им выплат на сумму стоимости авто.
Эксперт о призыве к ФГВФЛ передать инкассаторское авто на фронт, а не продавать с аукциона: хорошая инициатива
Владимир Цыбулько поддерживает призыв акционеров "Конкорд Банка" к ФГВФЛ передать бронированные автомобили военным для эвакуации, а не продавать их с аукциона.
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