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Эксперт о призыве к ФГВФЛ передать инкассаторское авто на фронт, а не продавать с аукциона: хорошая инициатива

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 15:14  •  5633 просмотра

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Владимир Цыбулько поддерживает призыв акционеров "Конкорд Банка" к ФГВФЛ передать бронированные автомобили военным для эвакуации, а не продавать их с аукциона.

Инициативу, с которой выступили акционеры банка "Конкорд" призвав Фонд гарантирования вкладов физлиц не продавать инкассаторское авто с аукциона, а передать военным - нуждается в поддержке. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Цыбулько.

"Да, инкассаторские авто они как эвакуационные мобили пригодятся. Хорошая инициатива, и ее кстати можно раскрутить на другие банки", - считает эксперт.

Он предложил несколько сценариев реализации такой инициативы.

"Если у части банков есть старые автомобили - они могут купить себе новые, а передать волонтерам старые имеющиеся, чтобы они их подтянули и передали военным. Второй путь - это условный аукцион, потому что все равно авто надо подгонять под нужды военных. Здесь можно придумать какой-то аукцион по процедуре ad hoc, и продать их за одну гривну тем фондам, которые их подтянут и отремонтируют для нужд войска. Это было бы гораздо рациональнее, потому что в принципе доверие к такой институции как ФГВФЛ у общества особо нет, и такая процедура она сняла бы всякие подозрения относительно техники и аукционов этих, кому и за сколько они имущество банков продают", - считает политолог.

Он также добавил, что акционеры "Конкорда" могли бы обратиться к волонтерскому фонду, который бы мог выступить с публичной инициативой и обратиться к ФГВФЛ.

"И если там очень жесткие процедуры прописаны - все равно аукцион через ad hoc можно провести. Такую процедуру, одноразовую, по продаже именно такой техники. Вообще надо было бы подумать, как часть техники, которая там зависла в Фонде, передать фондам волонтерским, чтобы они могли ее отремонтировать, подтянуть и передать военным. Там же и экскаваторы тоже... Надо продумать одноразовую процедуру - потому что смысла, что это там гниет годами нет никакого", - добавил Цыбулько.

Эксперт в целом поддерживает такую инициативу соучредителей банка "Конкорд".

Напомним.

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка обратилась в Фонд гарантирования вкладов физлиц с тем, чтобы они не проводили аукцион по продаже бронированного инкассаторского авто банка, а передали это авто военным.

Банк "Конкорд" находится в управлении ФГВФЛ с момента объявления решения НБУ о ликвидации банка. Сейчас, по информации Фонда, уже идут выплаты требований 9-й очереди кредиторов (акционеры и связанные с банком лица) - это последняя очередь. На момент начала процедуры ликвидации банк был прибыльным, и для проведения всех выплат нет необходимости в продаже активов. Однако, ФГВФЛ решил провести аукцион по продаже инкассаторского авто банка. На официальном сайте Фонда гарантирования размещена информация о проведении 3 января 2024 года торгов по продаже грузового малотоннажного фургона - В Volkswagen Transporter, (специализированный с панцерованной защитой ПХСА-3, год выпуска - 2013 года). К авто также прилагаются шины, разгрузочные жилеты и защитные плиты к ним, принадлежащие банку "Конкорд".

"Мы обращаемся в Фонд с тем, чтобы и это авто было передано военным, ведь благодаря броне такие машины способны выполнять операции, связанные с подъездом непосредственно "на ноль". Благотворительность, для нашей команды, является нормой жизни. Мы рассчитываем, что Фонд прислушается к нашей просьбе и учтет потребности военных", - написала Елена Соседка.

Она также добавила, что акционеры банка готовы на уменьшение причитающихся им выплат на сумму стоимости авто.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Експерт про заклик до ФГВФО передати інкасаторське авто на фронт, а не продавати з аукціону: хороша ініціатива
Expert on the call for the DGF to transfer collection vehicles to the front line instead of selling them at auction: a good initiative
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Эксперт о призыве к ФГВФЛ передать инкассаторское авто на фронт, а не продавать с аукциона: хорошая инициатива

Владимир Цыбулько поддерживает призыв акционеров "Конкорд Банка" к ФГВФЛ передать бронированные автомобили военным для эвакуации, а не продавать их с аукциона.

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