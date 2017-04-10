Эксперт назвал факторы, которые привлекают покупателей на первичный рынок жилой недвижимости

"Сегодня больше квартир покупают на первичном рынке. Есть несколько факторов. Рассрочка, которую дает застройщик - это первый. Второй - более доступная цена, чем на вторичном рынке. Третий - более простые условия покупки. То есть, рынок проще - поэтому больше и покупают.

Кроме того, в новостройках коммунальные платежи меньше, когда вводится дом в эксплуатацию, ведь более современная система учета и более теплые дома. Новое жилье - это новое жилье, оно более современное, с новыми коммуникациями, более правильной планировкой и хорошим благоустройством, поэтому во всех планах это жилье более привлекательное", - считает эксперт.

В то же время И.Кудояр отметил, что есть и риски.

"... вторичка, все же, - пришел к нотариусу купил и ушел, а первичку можно ждать год - два. Часто бывают случаи недоразумений с документами, плюс нестабильность в стране - все это сказывается на рисках", - отметил он.

По мнению эксперта, нужно смотреть на степень готовности жилья на наличие разрешительных документов, на репутацию застройщика и, в конце концов, на саму договорную систему.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также у компании есть программа кредитования, разработанная совместно с ОАО "Кристалбанк".

Условия программы: 30% - первоначальный минимальный взнос от стоимости выбранной квартиры вносит инвестор, далее банк в течение 3-х дней рассматривает финансовые возможности человека и принимает решение. Для этого потенциальный заемщик предоставляет минимальный пакет документов - паспорт, идентификационный код и справку о доходах. В зависимости от срока кредитования (максимально до 10 лет) процентная ставка на кредит начисляется от 21% до 23%. Форма погашения аннуитет или классическая форма возврата займа.