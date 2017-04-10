Эксперт назвал факторы, которые привлекают покупателей на первичный рынок жилой недвижимости

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44357 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103343 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158741 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117133 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112920 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104545 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107147 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103634 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154165 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Эксперт назвал факторы, которые привлекают покупателей на первичный рынок жилой недвижимости

Эксперт назвал факторы, которые привлекают покупателей на первичный рынок жилой недвижимости

Киев  •  УНН

 • 19769 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Рассрочка от застройщика, низкая цена, по сравнению с и вторичным рынком, более высокое энергосбережение зданий - эти факторы привлекают покупателей на первичный рынок жилой недвижимости. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

"Сегодня больше квартир покупают на первичном рынке. Есть несколько факторов. Рассрочка, которую дает застройщик - это первый. Второй - более доступная цена, чем на вторичном рынке. Третий - более простые условия покупки. То есть, рынок проще - поэтому больше и покупают.

Кроме того, в новостройках коммунальные платежи меньше, когда вводится дом в эксплуатацию, ведь более современная система учета и более теплые дома. Новое жилье - это новое жилье, оно более современное, с новыми коммуникациями, более правильной планировкой и хорошим благоустройством, поэтому во всех планах это жилье более привлекательное", - считает эксперт.

В то же время И.Кудояр отметил, что есть и риски.

"... вторичка, все же, - пришел к нотариусу купил и ушел, а первичку можно ждать год - два. Часто бывают случаи недоразумений с документами, плюс нестабильность в стране - все это сказывается на рисках", - отметил он.

По мнению эксперта, нужно смотреть на степень готовности жилья на наличие разрешительных документов, на репутацию застройщика и, в конце концов, на саму договорную систему.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также у компании есть программа кредитования, разработанная совместно с ОАО "Кристалбанк".

Условия программы: 30% - первоначальный минимальный взнос от стоимости выбранной квартиры вносит инвестор, далее банк в течение 3-х дней рассматривает финансовые возможности человека и принимает решение. Для этого потенциальный заемщик предоставляет минимальный пакет документов - паспорт, идентификационный код и справку о доходах. В зависимости от срока кредитования (максимально до 10 лет) процентная ставка на кредит начисляется от 21% до 23%. Форма погашения аннуитет или классическая форма возврата займа.

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