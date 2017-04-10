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Експерт назвав фактори, які приваблюють покупців на первинний ринок житлової нерухомості

Експерт назвав фактори, які приваблюють покупців на первинний ринок житлової нерухомості

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Розстрочка від забудовника, нижча ціна, у порівнянні з і вторинним ринком, вища енергоощадність будинків – ці фактори привертають покупців на первинний ринок житлової нерухомості. Про це у коментарі УНН сказав експерт з нерухомості Іван Кудояр.

“Сьогодні більше квартир купують на первинному ринку. Є кілька факторів. Розстрочка, яку дає забудовник, — перший. Другий — доступніша ціна, ніж на вторичному ринку. Третій — набагато простіші умови покупки. Тобто, ринок простіший — через це більше і купують.

Окрім того, у новобудовах комунальні платежі менші, коли вже вводиться будинок у експлуатацію, адже більш сучасніша система обліку і більш теплі будинки. Нове житло — це нове житло, воно більш сучасніше, з новими комунікаціями, більш правильним плануванням і гарним благоустроєм, тож у всіх планах це житло більш привабливе”, — вважає експерт.

Водночас І.Кудояр зауважив, що є і ризики.

“... вторичку, все таки, прийшов до нотаріуса купив і пішов, а первинку можна чекати рік — два. Часто бувають випадки непорозумінь з документами, плюс нестабільність у країні - все це все позначається на ризиках”, — зауважив він.

На думку експерта, потрібно дивитися на ступінь готовності житла, на наявність дозвільних документів, на репутацію забудовника і, врешті-решт, на саму договірну систему.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто у новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що у компанії діють знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах. Також у компанії є програма кредитування, розроблена спільно із ПАТ “Крісталбанк”.

Умови програми: 30% — первинний мінімальний внесок від вартості обраної квартири вносить інвестор, далі банк протягом 3-х днів розглядає фінансові можливості людини і приймає рішення. Для цього потенційний позичальник надає мінімальний пакет документів — паспорт, ідентифікаційний код і довідку про доходи. Залежно від терміну кредитування (максимально до 10 років) процентна ставка на кредит нараховується від 21% до 23%. Форма погашення ануїтет або класична форма повернення позики.

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