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Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома"

Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома"

Киев • УНН

 • 19259 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Российская государственная газовая компания "Газпром" сообщила, что личность экс-канцлера Германии Герхарда Шредера выдвинуто в состав совета директоров, и этот шаг произошел в то время, когда Шредера критикуют за обвинения Украины в "бряцание оружием" во время противостояния с Россией, информирует УНН.

Детали

Шредер, возглавлявший Германию с 1998 по 2005 год, имел тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, когда тот был канцлером. 77-летний Шредер уже возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и возглавляет совет директоров Nord Stream 2, нового газопровода, против которого выступают США, Украина и некоторые другие союзники Германии, который был построен для доставки российского газа в Германия под Балтийским морем, но еще не используется.

"Газпром" включил Шредера в число 11 кандидатов на должность совета директоров, которые будут проголосованы на ежегодном общем собрании в Санкт-Петербурге 30 июня.

Причастность Шредера к газопроводу и устойчивая оборона ним России уже давно вызывают неоднозначные отклики в Германии, даже в его собственной левоцентристской Социал-демократической партии, которая возглавляет новую правительственную коалицию канцлера Олафа Шольца. Во времена Шольца Германия добивается дипломатического решения нынешнего кризиса, но отказалась присылать оружие Украине, чем раздражает некоторых союзников.

Недавно Шредер заявил, что он не считает, что российское руководство заинтересовано в военной интервенции в Украину.

"Я очень надеюсь, что они наконец прекратят бряцание оружием в Украине...", - заявил ранее Шредер.

В среду нового канцлера Олафа Шольца в интервью телевидению ZDF спросили, прислушивается ли он к советам Шредера.

"Я не просил у него совета, и он мне тоже не дал", - сказал Шольц.

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