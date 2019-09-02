Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за служебную халатность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в служебной халатности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Экс-руководитель ведомства своими действиями способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, предназначенных для реабилитации военных", - сообщили в бюро.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
Обвинительный акт на данный момент направлен в суд.
Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.