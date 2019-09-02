Ексголову Держслужби у справах ветеранів судитимуть за службову недбалість
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, підозрюваного у службовій недбалості. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Екс-керівник відомства своїми діями сприяв привласненню бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн, призначених для реабілітації військових", - повідомили у бюро.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Обвинувальний акт наразі скеровано до суду.
Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.