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Ексголову Держслужби у справах ветеранів судитимуть за службову недбалість

Ексголову Держслужби у справах ветеранів судитимуть за службову недбалість

Київ • УНН

 • 11140 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, підозрюваного у службовій недбалості. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Екс-керівник відомства своїми діями сприяв привласненню бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн, призначених для реабілітації військових", - повідомили у бюро.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Обвинувальний акт наразі скеровано до суду. 

Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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