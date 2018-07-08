Экс-защитник сборной России продолжит выступления в России

Новое соглашение коллектива с опытным 34-летним игроком рассчитано на один сезон.

Заметим, что украинец стал игроком “железнодорожников” еще в 2013 году. С тех пор он принял участие в 103 поединках в рамках всех турниров, отметилась тремя голами, а также помог своей команды выиграть Кубок России и стать чемпионом в внутреннего чемпионата.

Справка: с 2006 по 2013 годы Т.Михалик защищал цвета киевского “Динамо” и вместе с “бело-синими” стал двукратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и Суперкубка Украины. Защищал цвета национальной команды с 2006 по 2012 годы — 32 отыгранных поединка. Также футболист был финалистом молодежного чемпионата Европы 2006 года в составе сборной Украины U-21.