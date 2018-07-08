Екс-захисник збірної Росії продовжить виступи в Росії

Нова угода колективу із досвідченим 34-річним гравцем розрахована на один сезон.

Зауважимо, що українець став гравцем “залізничників” ще в 2013-му році. З тих пір він взяв участь в 103 поєдинках, в рамках всіх турнірів, відзначилася трьома голами, а також допоміг своїй команди виграти Кубок Росії і стати чемпіоном в внутрішнього чемпіонату.

Довідка УНН: з 2006 по 2013 роки Т.Михалик захищав кольори київського “Динамо” і разом з “біло-синіми” став дворазовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка України та Суперкубка України. Захищав кольори національної команди з 2006 по 2012 роки — 32 відіграних поєдинки. Також футболіст був фіналістом молодіжного чемпіонату Європи 2006 року у складі збірної України U-21.