Екс-захисник збірної Росії продовжить виступи в Росії

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Захисник “Локомотива” Тарас Михалик пролонгував угоду з московським клубом, передає УНН з посиланням на сайт “залізничників”.

Нова угода колективу із досвідченим 34-річним гравцем розрахована на один сезон.

Зауважимо, що українець став гравцем “залізничників” ще в 2013-му році. З тих пір він взяв участь в 103 поєдинках, в рамках всіх турнірів, відзначилася трьома голами, а також допоміг своїй команди виграти Кубок Росії і стати чемпіоном в внутрішнього чемпіонату.

Довідка УНН: з 2006 по 2013 роки Т.Михалик захищав кольори київського “Динамо” і разом з “біло-синіми” став дворазовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка України та Суперкубка України. Захищав кольори національної команди з 2006 по 2012 роки — 32 відіграних поєдинки. Також футболіст був фіналістом молодіжного чемпіонату Європи 2006 року у складі збірної України U-21.

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