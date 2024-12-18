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Экс-президент Южной Кореи снова не явился на допрос по делу о госизмене

Экс-президент Южной Кореи снова не явился на допрос по делу о госизмене

Киев  •  УНН

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Отстраненный из-за импичмента президент Южной Кореи Юн Сок Йоль проигнорировал допрос по обвинениям в государственной измене. Его адвокаты объяснили это незавершенным формированием команды защиты.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, который был отстранен от должности в порядке импичмента, не явился на допрос следственной группы по обвинению его в совершении государственной измены. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что политика должна была допросить коллегия, составленная из представителей министерства обороны, полиции и антикоррупционной службы расследований. Экс-президент должен был объяснить все обстоятельства объявления им режима военного положения, которое в парламенте оценили как попытку подавить политическую конкуренцию и в конце концов проголосовали за отставку главы государства.

Адвокаты Юн Сой Йоля объяснили игнорирование допроса тем, что он до сих пор не завершил процесс формирования команды защиты. В ближайшее время он должен выступить с заявлением относительно следствия, которое против него ведется. 

Напомним

Конституционный суд Южной Кореи начал слушания по импичменту президента Юн Сок Ёля после введения им военного положения. Суд имеет 180 дней на решение, а президент пока отстранен от власти.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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