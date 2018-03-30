Экс-президент Украины не исключает военной реакции на отравление Скрипаля

Ющенко сам был отравлен в 2004 году. Он и его семья считают, что попытка убийства экс-президента была выполнена на заказ из Москвы. По мнению Ющенко, согласованного ответа от европейских государств и США было недостаточно.

“Я не сомневаюсь (что Россия совершила нападение). Я хочу, чтобы в западном обществе — в частности, в западных правительствах и европейских правительствах — не было сомнений в этом. Я полностью согласен с позицией Великобритании. Рад, что он получил международную поддержку и солидарнисть. Я думаю, что политически это очень важная позиция, которая объединяет Европу и США. Но я не хочу, чтобы это закончилось этим единственным шагом, который мы используем для противостояния современной имперской российской политике”, — подчеркнул экс-президент.

По его словам, попытка любого государства вмешаться в работу других должна немедленно получить отпор. В частности, Ющенко не исключил и вариант такого отпора военным путем.

“Если мы говорим о российской политике за последнее десятилетие или 15 лет — она ​​опасна. Конечно, мы должны говорить о дипломатической составляющей, но мы должны говорить и о военной составляющей, надо говорить о компонентах безопасности, экономические, финансовые и гуманитарные санкции. Все это мозаикой, она содержит все эти компоненты, которые формируют одну стратегию, направленную изменить российскую политику. Конечно, мы можем говорить об оборонной военную составляющую — когда на каждую российскую провокацию есть ответ. Не агрессивна — мы говорим не о завоевании, а о нормальной реакции на агрессивное воздействие России на украинской территории на сегодняшний день”, — сказал он.