Екс-президент України не виключає військової реакції на отруєння Скрипаля

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Колишній президент України Віктор Ющенко впевнений у тому, що саме Росія стоїть за отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, і не виключив більш рішучих дій світової спільноти у відповідь, зокрема військові дії проти Росії. Таку думку екс-президент висловив виданню Sky News, передає УНН.

Ющенко сам був отруєний у 2004 році. Він і його сім’я вважають, що спроба вбивства колишнього президента була виконана на замовлення з Москви. На думку Ющенка, узгодженої відповіді від європейських держав та США було недостатньою.

“Я не сумніваюсь (що Росія здійснила напад). Я хочу, щоб у західному суспільстві — зокрема, у західних урядах і європейських урядах — не було сумнівів у цьому. Я повністю згоден з позицією Великобританії. Радий, що він отримав міжнародну підтримку та солідарність.Я думаю, що політично це дуже важлива позиція, яка єднає Європу та США. Але я не хочу, щоб це закінчилося цим єдиним кроком, який ми використовуємо для протистояння сучасній імперській російській політиці”, — наголосив екс-президент.

За його словами, спроба будь-якої держави втрутитися в роботу інших повинна негайно отримати відсіч. Зокрема, Ющенко не виключив і варіант такої відсічі військовим шляхом.

“Якщо ми говоримо про російську політику за останнє десятиліття або 15 років — вона небезпечна. Звичайно, ми повинні говорити про дипломатичну складову, але ми повинні говорити і про військову складову, треба говорити про компоненти безпеки, економічні, фінансові та гуманітарні санкції. Все це є мозаїкою, вона містить всі ці компоненти, які формують одну стратегію, спрямовану змінити російську політику. Звичайно, ми можемо говорити про оборонну військову складову — коли на кожну російську провокацію є відповідь. Не агресивна — ми говоримо не про завоювання, а про нормальну реакцію на агресивну дію Росії на українській території на сьогоднішній день”, — сказав він.

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