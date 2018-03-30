Экс-президент Румынии выразил поддержку территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Посол Украины в Румынии Александр Баньков встретился с бывшим президентом Румынии (2004-2014), Председателем Партии "Народный Рух" Траяном Бэсеску. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии, передает УНН.
"Собеседники обсудили основные вопросы современной повестки дня украинско-румынских двусторонних отношений, тематику региональной безопасности, а также отдельные аспекты, связанные с реализацией Украинским государством европейских и евроатлантических интеграционных стремлений", - сказано в сообщении посольства Украины.
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В частности, экс-президент Румынии заявил о своей поддержке территориальной целостности Украины.
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"Траян Бэсеску подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразил солидарность с украинским народом в борьбе против российской агрессии", - сообщили в посольстве.