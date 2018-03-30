Екс-президент Румунії висловив підтримку територіальної цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Посол України в Румунії Олександр Баньков зустрівся з колишнім президентом Румунії (2004-2014) Головою Партії "Народний Рух" Траяном Бесеску. Про це повідомляє посольство України в Румунії, передає УНН.
"Співрозмовники обговорили основні питання сучасного порядку денного українсько-румунських двосторонніх відносин, тематику регіональної безпеки, а також окремі аспекти, пов’язані з реалізацією Українською державою європейських та євроатлантичних інтеграційних прагнень", - сказано у повідомленні посольства України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Румунії не дозволили ввезти книжки для української меншини
Зокрема, екс-президент Румунії заявив про свою підтримку територіальної цілісності України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Румунія відмовилася визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму
"Траян Басеску підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, висловив солідарність с українським народом у боротьбі проти російської агресії", - повідомили в посольстві.