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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58922 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68475 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80586 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Экс-глава Одесской области Максим Степанов заменит Илью Емца

Экс-глава Одесской области Максим Степанов заменит Илью Емца

Киев  •  УНН

 • 567793 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Максима Степанова, медика по образованию, уже прочили в Министры здравоохранения еще в правительстве Гончарука, когда меняли Супрун.

Однако в последний момент назначили Зоряну Скалецкую — человека Радуцкого. Потом кандидатуру Степанова рассматривали, когда “уходили” Скалецкую. Однако назначили Илью Емца — того самого, который заявил журналистам, что от короновируса в Украине “умрут все пенсионеры”.

Что же известно о главном претенденте на пост Министра. Мы собрали 5 фактов из его биографии.

1.Максим Степанов родился в семье медиков. Сам — хирург по первому образованию, жена — нефролог высшей категории.

2.С декабря 2011 по 2016 — директор Полиграфкомбината “Украина”. Там Степанов “воевал” с паспортной мафией, в итоге, “Украина” начала печатать первые в стране ID-карты, которые, кстати, стали дешевле прежних.

3.С 2017 по 2019 — губернатор Одесской области. В приоритеты ставил медицину, инфраструктуру и образование.

Среди побед Степанова на этой должности в регионе выделяют: запуск телемедицины — он сделал новый для Украины медицинский пилот успешным кейсом; открытие самого большого в стране центра нефрологии; создание “карты реперфузионных центров” для сердечников по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса-Рени.

4. В 2019 году, во время избирательной кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. Степанов не захотел раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.

5. Во время вспышки заболеваемости коронавирусом уже бывший глава ОГА занялся волонтерством и стал помогать одесским больницам. Закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.

Таким образом, за последние семь месяцев у МОЗа сменилось три руководителя. Максим Степанов — четвертый. Наследие он получил сомнительное — разваленную систему здравоохранения, разгар эпидемии страшной болезни и неподготовленных к ней медиков и больницы. Согласиться на все это...как минимум, смело.

Украинские Национальные Новости

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