Экс-директора "Луцкого КХП" задержали за хищение зерна на более чем 58 млн грн

"19 декабря 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего директора ГП "Луцкий КХП №2" по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 млн грн. В этот же день экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Как установило следствие, ОАО "Аграрный фонд" (100% акций принадлежит государству) в ноября 2013 года передал зерна на ответственное хранение в ГП "Луцкий КХП №2". Тогдашний руководитель ГП, без получения разрешения владельца зерна, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом в течение апреля-июня 2014 года с элеватора ГП "Луцкий КХП №2" было вывезено более 26 тыс. тонн зерна, которое принадлежало ОАО "Аграрный фонд", что нанесло предприятию материальный ущерб на сумму более 58,81 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.

Как сообщал УНН, коммерческого директора "Павлоградского химзавода" будут судить в Луганской области.