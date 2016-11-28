Экс-беркутовцев доставили в Святошинский райсуд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Обвиняемых пятерых экс-бойцов "Беркута" уже доставили в Святошинский районный суд в Киеве. Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Подсудимых " беркутовцев " доставлено в Святошинский суд", - написал З.Шкиряк.
Напомним, в полиции УНН сообщили, что Святошинский райсуд будут охранять около 100 правоохранителей.
Святошинский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана.
Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева решил допросить экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка в режиме видеоконференцсвязи в рамках уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана.
Видеодопрос был назначен на 25 ноября. Виктор Янукович появился для дачи показаний через видеосвязь в Ростовский суд в РФ.
Экс-беркутовцев не было доставлено в суд. Выезд из Лукьяновского СИЗО, где их удерживали, заблокировали активисты.
Суд перенес заседание на 28 ноября. В "Правом секторе" сообщили, что пока не собираются блокировать Святошинский райсуд.