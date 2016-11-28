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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Экс-беркутовцев доставили в Святошинский райсуд

Киев • УНН

 • 5748 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Обвиняемых пятерых экс-бойцов "Беркута" уже доставили в Святошинский районный суд в Киеве. Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Экс-беркутовцев доставили в Святошинский райсуд

"Подсудимых " беркутовцев " доставлено в Святошинский суд", - написал З.Шкиряк.

Напомним, в полиции УНН сообщили, что Святошинский райсуд будут охранять около 100 правоохранителей.

Святошинский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева решил допросить экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка в режиме видеоконференцсвязи в рамках уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана.

Видеодопрос был назначен на 25 ноября. Виктор Янукович появился для дачи показаний через видеосвязь в Ростовский суд в РФ.

Экс-беркутовцев не было доставлено в суд. Выезд из Лукьяновского СИЗО, где их удерживали, заблокировали активисты.

Суд перенес заседание на 28 ноября. В "Правом секторе" сообщили, что пока не собираются блокировать Святошинский райсуд.

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