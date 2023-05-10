Экономист спрогнозировал, когда и на сколько подешевеют сезонные овощи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Снижение цен на сезонные овощи, в частности, помидоры, огурцы и морковь, ожидается в начале или в середине июня. Цены могут упасть примерно на 20-30%. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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«Я думаю (сезонные овощи начнут дешеветь – ред.) где-то в середине июня, потому что холодная весна. В лучшем случае в начале июня, а в пессимистическом прогнозе - в середине июня, когда из открытого грунта начнут поступать на наши полки овощи из нашей местности», - рассказал Пендзин.
Он отметил, что сезонные овощи могут подешеветь примерно на 20-30%.
«Мы ожидаем уменьшения стоимости где-то на 20-30%», - сказал Пендзин.
Дополнение
Потребительские цены, как ожидается, снизятся по итогам первого полугодия, и инфляция на конец года прогнозируется на уровне 14,8%.