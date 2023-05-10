Экономист спрогнозировал, когда и на сколько подешевеют сезонные овощи

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«Я думаю (сезонные овощи начнут дешеветь – ред.) где-то в середине июня, потому что холодная весна. В лучшем случае в начале июня, а в пессимистическом прогнозе - в середине июня, когда из открытого грунта начнут поступать на наши полки овощи из нашей местности», - рассказал Пендзин.

Он отметил, что сезонные овощи могут подешеветь примерно на 20-30%.

«Мы ожидаем уменьшения стоимости где-то на 20-30%», - сказал Пендзин.

Дополнение

Потребительские цены, как ожидается, снизятся по итогам первого полугодия, и инфляция на конец года прогнозируется на уровне 14,8%.