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Экономист назвал крупнейших тенизаторов экономики: это не ФЛП

Экономист назвал крупнейших тенизаторов экономики: это не ФЛП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. По разным подсчетам, теневая экономика в Украине достигает 55%. Но в тени преимущественно совсем не мелкий бизнес и ФЛП. Об этом в комментарии УНН рассказал экономист Андрей Новак.

По его словам, тенизирует экономику большой бизнес, который работает в офшорах.

"Это делают, безусловно, крупные компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность - экспортную, импортную, используя зарегистрированные в оффшорных территориях компании и избегая уплаты налогов в украинские бюджеты", - говорит Новак.

Немалое влияние на тенизацию экономики имеют поставщики контрабандной и контрафактной продукции, продолжил специалист.

"Контрабандная - это то, что касается таможни, а контрафактная продукция - это незаконное производство тех или иных товаров, их продажа на рынке с избежанием налогообложения", - уточнил эксперт.

Наименее ощутимое влияние на тенизацию экономики от деятельности ФЛП, считает Новак.

"Из всех этих категорий: большой бизнес, поставщики контрабандной и контрафактной продукции, именно ФЛП имеют наименьшее влияние на тенизацию экономики. Они, к примеру, платят своим работникам зарплату в конвертах. Но ФЛП делают это не потому, что им так хочется, а потому что они вынуждены это делать в условиях экономического кризиса, чтобы хоть как-то уберечь свою деятельность", - пояснил эксперт.

Поэтому, Новак называет налоговое давление на ФЛП неоправданным.

"Новая власть почему-то в первую очередь обращает внимание на малый и средний бизнес - в частности на ФЛП. Это плохая традиция, когда приход любой новой власти через определенное время сопровождается попытками обложить дополнительным налогом, оштрафовать или что-то негативное сделать с малыми и средними предпринимателями. Следует помнить, что наибольшая доля теневой экономики вращается вокруг крупных экспортно- и импортоориентированных компаний, к которым власти пока не проявляют интерес. С точки зрения наведения порядка, принуждения их к уплате всех налогов в украинские бюджеты всех уровней", - говорит эксперт.

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Наряду с этим, специалист считает, что все торговые операции в стране должны учитываться.

"Другой вопрос - как это делать и в какие сроки. Поэтому здесь надо найти компромисс для ФЛП, определить им определенный переходный период, когда они должны установить кассовые аппараты. Пусть это будет год, полтора, но чтобы это не было так, что это надо сделать в течение трех месяцев. Тогда мы снимем напряжение относительно этой ситуации", - считает эксперт.

Добавим, что медиатором между бизнесом и властью выступила нардеп от "СН" Ирина Верещук. На днях она инициировала и провела круглый стол о целесообразности введения кассовых аппаратов для микробизнеса.

Мероприятие состоялось на базе комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Участие в нем приняли глава профильного комитета Данил Гетманцев, специалисты по вопросам налогов, экономики, представители крупного и малого бизнеса, микропредпринимателей. Подытоживая мероприятие, Верещук пообещала, что в Верховной Раде найдут конструктивное решение в части поднятых ФЛП вопросов.

По ее убеждению, не с малого бизнеса надо наводить порядок в государстве.

"Мой тезис очень прост: я не специалист, но я трезво мыслю и смотрю глазами реалиста - где я живу, с кем я живу, и как я себя должна вести в том обществе, где мы проживаем. Как мы можем объяснить ФЛП сегодня, что правила действительно одни для всех? И для крупного бизнеса, и для малого, когда они видят, например, контрабанду на таможне. Когда они сами вынуждены пользоваться контрабандным товаром, потому что без него они не выживут. Так давайте прекратим контрабанду? Давайте не начинать с ФЛП", - указывала Верещук.

По ее словам, вопрос отсрочки кассовых аппаратов для ФЛП не решает вопроса по существу.

"Законопроект о кассовых аппаратах не решает вопроса по существу. Потому отсрочка - это отложение проблемы на потом. Сейчас в ВР борются две парадигмы: на одной стоит господин Гетманцев (Данил Гетманцев, нардеп - ред.), который говорит, что надо фискализировать все, и это приведет к детенизации и к увеличению доходов в бюджет. Есть другая парадигма, и я стою на ней. Когда я говорю с ФЛП, они говорят, что им фискализация не нужна. Они приводят пример США, где не фискализируются, а контролируются расходы. И только когда расходы превышают доходы, которые не являются задекларированными, тогда включается государственная машина и начинаются проверки", - аргументировала она.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.

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