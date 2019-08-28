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Экономика Украины самая отсталая на постсоветском пространстве: обзор эксперта

Экономика Украины самая отсталая на постсоветском пространстве: обзор эксперта

Киев  •  УНН

 • 15152 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украина самая отсталая страна в экономическом развитии на всём постсоциалистическом пространстве. Она единственная из этих стран, кто даже близко не приблизил свой внутренний валовый продукт к показателю 1990 года. Об этом в своем блоге заявил экономический эксперт Павел Мороз, передает УНН.

“Конечно, многие будут апеллировать, что военные действия, оккупант, аннексия, но даже если мы вернёмся на 5 лет назад и сопоставим 2013 год с 1990-м, результат особо не изменится”, — указал он.

Этот факт особо актуален накануне формирования бюджета, полагает Мороз, хотя уже сейчас понятно, что радикальная смена власти в 2019 году кардинально не отобразится на подходах к формированию бюджетной резолюции-2020.

Это значит, что экономическая политика как минимум до середины следующего года не изменится, а вначале весны, как только рассеется дым популизма и спекуляций на тему, кому важна государственная поддержка, а кому нужно увеличить налоговые обязательства — станет ясна картинка развития экономики Украины, говорит эксперт.

“Международная статистика The World Bank — это подтверждение того, что в экономической политике Украины не заложено фундаментальных основ и принципов, придерживаясь которых будет улучшаться инвестиционный климат, а значит расти производство национального продукта”, — считает Мороз.

Он обращает внимание на сельское хозяйство в Украине, показывая на этом примере, откуда берется и где сейчас провисает ВВП.

“Выращивание зерна на экспорт — это явно не о развитии нашей экономики. А вот государственные программы поддержки бизнеса по инвестициям в переработку зерна или госпрограммы развития животноводства — это высокая добавленная стоимость внутри страны, официальные рабочие места, продукты питания. И безусловно это ускорение динамики прироста украинского ВВП”, — констатирует Мороз.

Вместе с тем, частая смена налогового и бюджетного законодательства не способствует устойчивому бизнес-климату, напоминает эксперт, а поэтому сокращение госпрограмм или их полная отмена приведёт к непониманию со стороны сельхозпроизводителей, которые уже приспособились к существующим правилам игры.

Недооцененной остается и сфера IT, продолжает эксперт, которая может генерировать прибыль государству, но которая также нуждается в эффективных госпрограммах.

“Средний политический цикл в Украине — это 4-5 лет, поэтому стратегии строятся, к сожалению, не вокруг экономики. Основная их цель — сохранить политическую власть через повышение социальных стандартов, зачастую в ущерб экономическим интересам. А основным бенефициаром социальных выплат (пенсий, субсидий, материальной помощи и т.д.) является ключевой избиратель (это минимум треть голосов на выборах в 2019 году).

Очень показательно, что предыдущая власть дважды потерпела фиаско в 2019 году прежде всего потому, что в последние годы более быстрыми темпами росла стоимость удовлетворения физиологических потребностей украинцев согласно пирамиде Маслоу, тогда как уровень доходов ключевых избирателей рос заметно меньшими темпами”, — поясняет Мороз.

Новому Кабмину эксперт советует разработать такую экономическую стратегию на ближайшие 5-7 лет, которая реально бы учитывала интересы всех субъектов национальной экономики, а это, по словам Мороза:

  • Прежде всего украинского потребителя! Стимулирование совокупного спроса — это развитие всей украинской экономики: как торговли, так и формирование инвестиционного ресурса прежде всего для малого и среднего бизнеса.
  • Украинский бизнес не платит налоги, потому что есть механизмы оптимизировать налогообложение малому и среднему предпринимателю (конечно же через ФЛП), а большой бизнес давно имеет возможности содержать материнскую компанию за рубежом, максимально избегая зарегулированного и непостоянного украинского законодательства.
  • Государственный институт. Чиновников много, но мало кто способен адекватно проанализировать ситуацию и предложить решение. Потому что мало платят. Хороший специалист не пойдёт в Минэкономики или Минфин изучать место украинского предпринимателя на кривой Лаффера; разрабатывать и внедрять государственные экономические программы развития.

    • “Главное помнить, что при эффективной экономике формируется больший финансовый ресурс, который государство (читай, власть) может безболезненно для экономики и максимально выгодно для себя перераспределить на повышение социальных стандартов”, — констатирует Мороз.

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