Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3% после спада годом ранее

Экономика Украины выросла на 5,3% в 2023 году в годовом измерении после спада годом ранее, несмотря на войну рф против Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, пишет УНН.

Детали

По данным Госстата, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 5,3%.

Номинальный ВВП составил 6 537,8 млрд грн, сообщили в Госстатистики.



Дополнение

Падение ВВП Украины в 2022 году оценивалось Минэкономики на уровне 30,4%. Госстат оценил падение ВВП в 2022 году на уровне 28,8%.